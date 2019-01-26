«القفص» يجمع 22 مقاتلاً في «محاربي أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

تنطلق بطولة محاربي أبوظبي في السادسة مساء اليوم على صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 22 لاعباً دولياً، منهم أحمد الدرمكي من الإمارات والذي يتطلع إلى انتصاره الأول عندما يلتقي السوداني نور الدين عصام، في الدور التمهيدي وهي المشاركة الثالثة للدرمكي في البطولة بعد تقديمه أداءً بطولياً خلال النسختين السابقتين عامي 2015 و2016.

وينظم البطولة شركة بالمز الرياضية، وهي النسخة الخامسة لأضخم فنون القتال المختلط، واعتمد فيها «القفص» كساحة للنزال للمرة الأولى في البطولة.

وأقيمت أمس إجراءات الوزن وتحديد النزالات وتجمع النزالات الرئيسة نخبة من أقوى لاعبي العالم ويلتقي البريطاني أولي طومسون أقوى رجل في بلده وحامل لقب ufc، اللبناني رومان وهبة، والبريطاني تشي لويس باري مع المصري إبراهيم الصاوي، واللبناني أحمد لبان، مع البرازيلي فلافيو سيرافين، وتجمع المنافسات الرئيسة الأردني عز الدين دربان والفلبيني رولاندو ضاي، ويلتقي البطل الإماراتي أحمد الدرمكي، والسوداني نور الدين عصام، في أبرز النزالات التمهيدية.

تحضيرات

أكد فؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز الرياضية اكتمال التحضيرات لانطلاق البطولة أبوظبي، وتوفير متطلبات اللاعبين وأماكن استقبالهم وتدريباتهم، وقال: لكل بطل خاصية مختلفة ولدينا 22 مقاتلاً يشاركون في البطولة، منهم 9 مقيمين بالإمارات، وخصصنا لجنة من 100 عضو لترتيب احتياجات المقاتلين خلال البطولة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة.

وأوضح أن الإثارة تنتظر المتابعين وضح جزء منها خلال المؤتمر الصحفي والحماس الذي يظهر النزالات، مشيراً إلى دور العاصمة أبوظبي في احتضان العديد من البطولات القتالية، وقال: نعمل على إبراز مهارات المقاتلين والأبطال العرب والدوليين. وأتوقع أن تكون النسخة الحالية مختلفة عن البطولات السابقة، من كل الجوانب، كما يوجد «القفص»، الذي ستدور داخله المنافسات، وهو أبرز الفروقات عن النسخة الأخيرة 2015.