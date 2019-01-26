منافسات استثنائية في «أم الإمارات لجوجيتسو السيدات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس بصالة مبارك بن محمد الرياضية في أبوظبي، منافسات الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، والتي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وشهدت البطولة منافسات استثنائية بين اللاعبات الإماراتيات اللاتي حضرن من مختلف إمارات الدولة وقدمن أداءً متميزاً. وتنافسن للمرة الأولى على «بساط التسامح» الذي أطلقه اتحاد اللعبة استجابة لإعلان عام 2019 عاماً للتسامح، في خطوة سعى فيها الاتحاد إلى ترسيخ قيمة التسامح المرتبطة بشكل وثيق بنهج رياضة الجوجيتسو بين اللاعبات الإماراتيات.

وتقدمت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والقيادة الرشيدة على ما يقدمونه من رعاية كريمة ودعم للرياضة النسائية، وبخاصة في بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، وقالت: الرعاية الكريمة التي تحظى بها البطولة تجعلنا نشعر بالفخر تجاه ما تقدمه الدولة من دعم للمرأة لتبدع على الساحة الرياضية دون أي قيود ووفقاً للعادات والتقاليد التي نشأت عليها في مجتمعنا، لتتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات في بيئة تناسبها وضمن أحداث رياضية تهتم بالمرأة بشكل خاص، ولتحظى الدولة بجيل قوي من الرياضيات المتميزات، ونفخر بدعم القيادة الرشيدة لتمكين رياضة المرأة.

تسامح

وذكرت الرميثي: إن الروح الرياضية المتسامحة هي واحدة من أهم القيم التي يتحلى بها لاعب الجوجيتسو، ونسعى دائماً إلى ترسيخ هذه القيمة بين لاعباتنا ولاعبينا. وأكدت الرميثي مواصلة اتحاد الجوجيتسو تنظيمه للفعاليات الرياضية المخصصة للنساء لزيادة إقبال الفتيات الإماراتيات على ممارسة رياضة الجوجيتسو، وتشجيعهن على المشاركة بفاعلية في مختلف أنواع المحافل الرياضية محلياً ودولياً.

ميداليات

وحصدت بلقيس الهاشمي ميدالية ذهبية بالبطولة بفضل مهاراتها العالية، وأكدت أنها تدربت بشكل يومي للمشاركة في البطولة، وقالت: ركزت على تصحيح أخطائي وكانت المحصلة فوزي بذهبية جديدة في البطولة التي تحتل مكانة خاصة في قلبي لما تقدمه من دعم للفتيات الإماراتيات. وحققت مهرة الرويس ذهبية من فئة الحزام الأزرق لوزن 44 كيلوغراما: وأكدت فخرها بالميدالية، وقالت: البطولة تهتم بالفتاة الإماراتية وتقدم لها بيئة مخصصة لممارسة هذه الرياضة والوصول إلى الإبداع فيها. وأتوجه بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وإلى القيادة الرشيدة على الدعم الذي يقدمونه للعبة.

وأهدت هيا الجهوري من نادي الوحدة الميدالية الذهبية التي حصدتها عن فئة الحزام الأزرق لوزن 82 إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعم الأول للجوجيتسو في الدولة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وعبرت عن فرحتها بفوزها بميدالية تحمل اسم «أم الإمارات».

فخر

وأكدت بريسكيلا كارفاليو، مدربة نادي الوحدة التي أشرفت على تدريبات هيا الجهوري نحن فخورون بالفوز الذي أحرزته هيا وباقي لاعباتنا اللاتي حصدن العديد من الميداليات الملونة، والبطولة واحدة من أهم البطولات التي توفر للفتيات بيئة تمكنهن من خوض المنافسات بحرية، ليبدعن على أبسطتها ويحرزن المزيد من النجاحات، لاعبات الوحدة خضعن لتدريبات مكثفة، وهن يتمتعن بدرجة عالية من الالتزام والانضباط.

من جانبها، قالت شيخة العيسائي، إدارية نادي العين للفتيات، حصدنا المركز الأول في الجولة الأولى من البطولة، وعملنا على توفير كل الاستعدادات اللازمة للاعباتنا لإحراز أكبر عدد من الميداليات الملونة.

وأضافت: تشهد البطولة تطوراً جديداً في كل جولة، وتتمتع بدرجة عالية من التنظيم الاحترافي من قبل اتحاد اللعبة.

وأكدت المحكمة برونا ماركوس أن المنافسات كشفت مدى التقدم الذي تشهده اللاعبات الإماراتيات في الجوجيتسو، وقدمن أداء استثنائيا أظهر مدى المستوى العالي من الخبرة والاحترافية التي يتمتعن بها.

اللاعبات قدمن أداء مشرفاً على «بساط التسامح»

بلقيس ومهرة وهيا يحصدن الذهب

سميرة الرميثي: نفخر بدعم القيادة الرشيدة لتمكين رياضة المرأة

انطلاقة

تنطلق اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في نادي الشارقة، بمشاركة 11 نادياً، وتحظى البطولة بأهمية كبيرة، وتعد واحدة من بطولتين محليتين فقط تتيح للأندية، فرصة المنافسة للفوز بواحد من أغلى الألقاب، بعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتتميز البطولة بمنحها اللاعبين فرصة استثنائية للعب بنظام «الحزام المفتوح بالأوزان»، وتنافس المشاركون ضمن 3 فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت 21 سنة، وفئة الناشئين تحت 15، و16، و17 سنة.