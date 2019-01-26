حمدان بن محمد يشهد تحدّي هجن أبناء القبائل

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم، وعلي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، فعاليات اليوم الثالث لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم بدبي، والتي تضمنت منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، الذي قام بتتويج الفائزين بأشواط الرموز بحضور علي بن سرود الكتبي المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.

وشهدت الفترة المسائية 18 شوطاً لسن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، أبرزها أشواط الرموز التي تضمنت كأس سمو ولي عهد دبي المخصص لفئة البكار المفتوح، وكأس سمو ولي عهد دبي لفئة الإنتاج المفتوح وبندقيتي القعدان لفئتي «المفتوح والإنتاج».



فوز «غزة»



وتوجت «غزة» بكأس سمو ولي عهد دبي لسن اللقايا «بكار مفتوح» لمالكها حمد عبيد حمد عفصان المنصوري، مسجلة زمناً قدره 7.21.1 دقائق، وجاءت ثانية «قبة» لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي مسجلة زمناً قدره 7.21.3 دقائق، وجاءت ثالثة «سيطرة» لمطر محمد دحروي العامري مسجلة زمناً قدره 7.21.5 دقائق. وأهدى «متعب» بندقية لقايا «القعدان المفتوح» في الشوط الثاني إلى مالكه محمد عبيد عيد المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 7.21.3 دقائق، وجاء ثانياً «جسار» لصالح محمد بن نصرة العامري مسجلاً زمناً قدره 7.21.9 دقائق، وحل ثالثاً «أدهم» لمبارك أحمد مطر الخييلي مسجلاً زمناً قدره 7.22.9 دقائق.



وحلقت «الكدرية» بكأس سمو ولي عهد دبي لفئة الإنتاج في «البكار المفتوح» في الشوط الثاني لمالكها حمد عبيد بالحلوس العامري، مسجلة زمناً قدره 7.20.8 دقائق، وجاءت ثانية «متعبة» لعلي راشد المري مسجلة زمناً قدره 7.21.7 دقائق، وحلت ثالثة «ملامة» لعبدالعزيز سيف الكتبي مسجلة زمناً قدره 7.21.8 دقائق.



شوط القعدان



وخطف «شاهين» بندقية «القعدان المفتوح» لفئة الإنتاج لمالكه سيف دحبه بن زفنه العفاري، مسجلاً زمناً قدره 7.22.4 دقائق، واحتل المركز الثاني «الشامي» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي مسجلاً زمناً قدره 7.24.9 دقائق، وجاء ثالثاً «نهاب» لمظفر محمد العامري مسجلاً زمناً قدره 7.26.2 دقائق.



وبالعودة إلى الأشواط الأخرى في فئتي المحليات والمهجنات، تصدرت «حذاري» الشوط الخامس لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، مسجلة زمناً قدره 7.20.5 دقائق، وحلقت «الطيارة» بصدارة الشوط السادس لمحمد مسلم سالم بن حم العامري مسجلة زمناً قدره 7.22.4 دقائق. وهيمن «هياض» على صدارة الشوط السابع لحمد طحنون حمد مبارك العامري، مسجلاً زمناً قدره 7.27.9 دقائق، وتصدر «شاهين» الشوط الثامن لهزاع سعيد بن سالمين المنصوري مسجلاً زمناً قدره 7.21.5 دقائق، وسجلت «وجنة» أفضل توقيت بعد أن تصدرت الشوط التاسع لمحمد علي حليس العفاري مسجلة زمناً قدره 7.16.7 دقائق.

ونالت «الطيارة» لسعيد غصاب راعي الطيرة العامري صدارة الشوط العاشر مسجلة زمناً قدره 7.20.7 دقائق.



«ميسور يسيطر»



وسيطر «ميسور» على صدارة الشوط الحادي عشر لسلطان محمد خميس البادي مسجلاً زمناً قدره 7.20.6 دقائق، ونال «رعد» صدارة الشوط الثاني عشر لسلطان خليفة سلطان بالرشيد السويدي مسجلاً زمناً قدره 7.20.8 دقائق، وحلقت «زعفرانة» بصدارة الشوط الثالث عشر لأحمد سلطان بالرشيد السويدي مسجلة زمناً قدره 7.20.8 دقائق، وتألقت «أريام» بانتزاعها صدارة الشوط الرابع عشر لسلطان خليفة سلطان بالرشيد السويدي مسجلة زمناً قدره.7.20.3 دقائق.



وتسيد «شاهين» الشوط الخامس عشر لعبدالله محمد سهيل هدفه العامري مسجلاً زمناً قدره 7.22.2 دقائق، وظفر «بيضان» بصدارة الشوط السادس عشر لسهيل بالرملي محمد العامري مسجلاً زمناً قدره 7.21.6 دقائق، وخطفت «الوثبة» صدارة الشوط السابع عشر لمبارك سهيل مبارك الكتبي مسجلاً زمناً قدره 7.24.9 دقائق، واختتمت «مذعورة» انتصارات فترة المساء في الشوط الثامن عشر لناصر محمد ناصر مشيط المري مسجلة زمناً قدره 7.23.4 دقائق.



منافسات الصباح



بالعودة إلى منافسات الصباح، بدأ اليوم الثالث للمهرجان بـ22 شوطاً في الفترة الصباحية التي خصصت لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا لمسافة 5 كلم وأقيمت منها 12 شوطاً للإنتاج، خصص للفائزين فيها سيارة من فئة الدفع الرباعي لبطل كل شوط مع جوائز نقدية لبقية المراكز، أسفرت نتائجها عن فوز «متعبة» لعبد الله حمد العامري بالشوط الأول للبكار محليات في زمن قدره 7:25:8 دقائق، فيما ظفرت «حدث» لصالح حمد الوهيبي بصدارة الشوط الثاني للبكار مهجنات في 7:30:8 دقائق ومنح «النادر» لقب الشوط الثالث للجعدان محليات لمالكه مسلم سالم ثعلوب الدرعي في 7:25:9 دقائق، فيما فاز «المتوكل» لحمد سالم الكتبي بلقب الشوط الرابع للجعدان مهجنات في 7:25:1 دقائق.



الشوط الخامس



وأهدت «فن» لقب الشوط الخامس للبكار محليات لمالكها محمد خليفة المهيري في 7:29:5 دقائق وحققت «جمايل» لمحسن عبيد المري لقب الشوط السادس للبكار مهجنات في 7:25:7 دقائق، وظفر «شاهين» لسهيل سالم ثعلوب الدرعي بلقب الشوط السابع للجعدان محليات في 7:24:4 دقائق وجمع مع الفوز تحقيق أفضل توقيت للفترة الصباحية، ونال «متعب» لجمعة مبارك الخيلي لقب الشوط الثامن للجعدان محليات في 7:25:7 دقائق، وحققت «صواريخ» لصوايح مطر الخيلي صدارة الشوط التاسع للبكار محليات في 7:26:5 دقائق، ونالت «الفايحه» لمحمد راشد السويدي صدارة الشوط العاشر للبكار مهجنات في 7:27:7 دقائق.

وأحرز «عتيم» لسعيد محمد الخيلي لقب الشوط الحادي عشر للجعدان محليات في 7:28:2 دقائق، وسار «السنافي» على ذات الدرب مهدياً محمد عبد الله العامري لقب الشوط الثاني عشر للجعدان المحليات في 7:27:2 دقائق، وهو آخر أشواط الإنتاج للفترة الصباحية.



وفي بقية الأشواط للفترة الصباحية، حققت «امتياز» لسعيد عبد الله الشامسي لقب الشوط الثالث عشر للبكار محليات في 7:27:9 دقائق فيما نالت «سلام» لعبد العزيز فيصل المري لقب الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات في 7:28:3 دقائق، وأهدى «مهلي» مالكه علي خليفة الرميثي لقب الشوط الخامس عشر للجعدان محليات في 7:27:5 دقائق فيما ظفر «الحذر» لمسعود حمد المري بلقب الشوط السادس عشر للجعدان مهجنات في 7:31:1 دقائق.



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حققت «مداره» لسعيد مبارك الدرعي لقب الشوط الحادي والعشرين للبكار محليات، فيما اختتمت «منصورة» انتصارات الفترة الصباحية في الشوط الثاني والعشرين للبكار مهجنات، مهدية الفوز لمالكها أحمد مبارك الخيلي.



هجن الشيوخ تبدأ التنافس اليوم



تبدأ اليوم منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للهجن العربية الأصيلة، حيث يشهد اليوم الرابع للمهرجان إقامة 35 شوطاً في سن اللقايا، أهمها في الفترة المسائية التي تشهد 19 شوطاً وتنطلق في الثانية ظهراً، وستكون البداية بسباقين للرموز على كأس ولي عهد دبي والبندقية، وخصص سباق كأس ولي عهد دبي في انطلاقة الفترة المسائية للبكار المفتوح وينال الفائز به جائزة نقدية 400 ألف درهم فيما ينال الوصيف ربع مليون درهم والثالث 150 ألف درهم والرابع 100 ألف درهم والخامس 50 ألف درهم، ويليه شوط البندقية ومخصص للجعدان المفتوح وخصصت مع البندقية جائزة نقدية 300 ألف درهم للفائز الأول و150 ألف درهم للوصيف و100 ألف درهم للثالث و70 ألف درهم للرابع و40 ألف درهم للخامس.



جوائز نقدية



وبعد شوطي الرموز، تقام 13 شوطاً للبكار والجعدان محليات ومهجنات، وجائزة الفائز في كل شوط سيارة من فئة الدفع الرباعي، كما خصصت جوائز نقدية متفاوتة لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تليها 4 أشواط تختتم بها الفترة المسائية مخصصة لهجن الإنتاج بكار وجعدان محليات ومهجنات، وخصص لكل فائز سيارة أيضاً مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني إلى العاشر، ويبلغ عدد السيارات في اليوم الرابع 17 سيارة.



الفترة الصباحية



وتشهد الفترة الصباحية التي تنطلق في السابعة من صباح اليوم 16 شوطاً مخصصة للبكار والجعدان محليات ومهجنات وتم رصد جوائز نقدية لكل الأشواط حيث ينال الأول في كل شوط 20 ألف درهم كما خصصت جوائز أخرى لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر تتفاوت من 15 ألف درهم حتى 4 آلاف درهم.



ويختتم اليوم مزاد المرموم السادس للإنتاج الشخصي «ج» الذي أقامه نادي دبي لسباقات الهجن على هامش مهرجان ولي عهد دبي وامتد المزاد 3 أيام حيث بدأ أول من أمس وخصص للفطامين المملوكة لهجن أبناء القبائل التي تنحدر من أفضل وأنقى السلالات.



سعادة

سيف العفاري: «شاهين» كان على الموعد



أعرب سيف دحبة زفنة العفاري عن سعادته بانتزاع «شاهين» بندقية الشوط الرابع المخصص لسن اللقايا للقعدان من فئة «الإنتاج المفتوح»، وقال إن «شاهين» كان على الموعد وحالفه الحظ وحقق التوقعات ولا سيما أنه يملك سجلاً مميزاً بعد انتزاع وصافة مسابقة جائزة زايد الكبرى للهجن في العاصمة أبوظبي أخيراً، مشيداً بأداء «شاهين» وانتزاعه الرمز الغالي رغم المنافسة القوية على أرضية الميدان.



وأضاف العفاري لـ«البيان الرياضي» إنه يتطلع إلى تحقيق مزيد من الانتصارات في سن الإيذاع وسن البكار في الفترة المقبلة، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على الحضور والدعم الكبيرين، حيث يعد تواجد سموه أكبر حافز لجميع ملاك الهجن ومحبي هذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد.

واختتم العفاري بقوله إن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، يعد محطة استثنائية لجميع الملاك إذ يساهم المهرجان في دفع عجلة البيع والشراء في هذه الرياضة ما ينعكس إيجاباً على استمرار رياضة الأصايل ونموها وتطورها نحو الأمام.



فعالية

ماراثون اليوم الوطني السبت المقبل



كشف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن موعد النسخة الرابعة من ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن سنوياً، وسوف تقام النسخة الرابعة من الماراثون هذا العام السبت المقبل، بالتزامن مع مهرجان ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة.

وجاء التغيير في موعد الماراثون الذي يقام كل عام في بداية شهر ديسمبر، ليكون جزءاً من المهرجان الذي يتزامن مع تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولاية العهد لإمارة دبي، وبهدف إتاحة المزيد من الوقت للمشاركين لتدريب المطيّة والاستعداد لهذا السباق الذي يعد الوحيد من نوعه في العالم لطول مسافته وما يتطلبه من لياقة بدنية للراكب، إضافة إلى ملاءمة المناخ المرتبط بسباقات الهجن في الدولة.