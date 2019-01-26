500 متسابقة في «جري الحديريات»

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت 500 متسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات في النسخة الرابعة لسباق الجري للسيدات في جزيرة الحديريات، الذي نظمته أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أمس، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وفازت بالمركز الأول في فئة 2.5 كم شفيقة السلامي «الإمارات»، تليها عائشة الدرمكي «الإمارات»، ثم ساهانا مورايس «الهند».

وفازت بالمركز الأول لفئة 6 كم لورا وليامز «الهند»، تليها مواطنتها عائشة جرايم دوير، ثم جيما براون «المملكة المتحدة».

وفازت بالمركز الأول في فئة 11 كم ماري هوفمان «فرنسا»، تليها كريستينا كيرسي «أستراليا»، ثم كلير ماكبي «المملكة المتحدة».

ويندرج السباق ضمن مبادرات أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والرياضة واللياقة البدنية وتشجيع سيدات المجتمع المحلي على نمط حياة صحي.