سلطان بن زايد يشهد برنامج المقناص في سويحان

Ⅶ سويحان - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، عصر أمس، برنامج المقناص الذي نظمه مركز الوثبة التابع للنادي بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في صحراء مدينة سويحان ضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019. حضر الفعالية الدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، وعدد من المسؤولين بنادي تراث الإمارات، إضافة إلى الطلاب المشاركين في النشاط، وجمع من السياح وزوار مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019.

من جانبه، قال محمد سعد الشدي، مدير مركز الوثبة، إن البرنامج يندرج في الإطار التعليمي للطلاب بغرض تعريفهم على أساسيات وفنون القنص بالصقور بوصفه أحد الأنشطة التراثية التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن النشاط تضمن الهدد على فرائس حية، بغرض تبيان طرق القنص القديمة كما كانت لترسخ المعلومة في أذهان الطلاب.

توجيهات

فيما أكد، محمد راكان المنصوري، سكرتير مركز الوثبة، أن النشاط المقام وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ضمن برامج مهرجان سموه التراثي بسويحان، يأتي في إطار كون القنص رياضة تراثية تضرب بجذورها في الموروث الإماراتي القديم، وتحظى رياضة باهتمام متعاظم وجمهور كبير على مستوى الدولة، مدللاً على ذلك بكون نشاط اليوم جذب أعداداً كبيرة من جمهور المهرجان، إضافة إلى السياح الأجانب. وعلى هامش نشاط المقناص، تم تنظيم نشاط مصاحب لركوب الهجن، اجتذب عدداً كبيراً من السياح الأجانب، الذين خاضوا التجربة بكثير من الفضول، مبدين سعادتهم بالتعرف على إحدى المهارات العربية الجديدة عليهم.

من جهة أخرى، تتواصل فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، حيث يشهد اليوم استئناف مسابقات المزاينة للإبل المحليات الأصايل لفئة «فطمان بكار» على أربعة أشواط.

كما بدأت أمس الجمعة عمليات الحلب للإبل المشاركة في مسابقة المحالب لشوطي العرابي، والخواوير الحزامي، بحلبة صباحية وأخرى مسائية، وتستمر حتى تتويج الفائزين بالشوطين يوم 28 المقبل.