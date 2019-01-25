حمدان بن محمد يشهد ثاني أيام مهرجان الهجن

المصدر: دبي: ياسر قاسم ــ علي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في ميدان المرموم بدبي، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، وجمهور غفير من محبي سباقات الهجن.

وتوج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بأشواط الرموز، بحضور علي بن سرود الكتبي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن.



الفترة المسائية



وشهدت الفترة المسائية 15 شوطاً لسن الحقايق المخصصة لهجن أبناء القبائل، أبرزها أشواط الرموز، التي تضمنت كأس سمو ولي عهد دبي، المخصص لفئة البكار المفتوح، وكأس سمو ولي عهد دبي للإنتاج، وبندقيتي الجعدان «مفتوح وإنتاج».

وحلقت «متعة» بكأس سمو ولي عهد دبي، المخصص لفئة «بكار مفتوح»، لمالكها راشد محمد راشد بن غدير الكتبي، مسجلة زمناً قدره 5.42.4 دقائق، وجاءت في المركز الثاني «انصاف» لمالكها مبارك محمد بن نصرة العامري، مسجلة زمناً قدره 5.43.5 دقائق، وحلت ثالثة «العبور» لسلمان محمد عبد الله محمد البطين، مسجلة زمناً قدره 5.44.3 دقائق.

وانتزع «الليث» في الشوط الثاني، بندقية «قعدان مفتوح»، لمالكه مبارك محمد بن نصرة العامري، مسجلاً زمناً قدره 5.42.3 دقائق، واحتل المركز الثاني «لماح» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي، مسجلاً زمناً قدره 5.46.4 دقائق، وحل ثالثاً «المسك» لمالكه هادف حمد عفصان المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 5.47.5 دقائق.



فوز «سيول»



وظفرت «سيول» لراشد محمد راشد بن غدير الكتبي، بكأس سمو ولي عهد دبي «بكار مفتوح»، من فئة الإنتاج في الشوط الثالث، مسجلة زمناً قدره 5.44.1 دقائق، وجاءت ثانية «الحذرة» لمحمد عبيد بالحلوس العامري، مسجلة زمناً قدره 5.44.7 دقائق، وحلت ثالثة «مغازي» لمحمد سعيد محمد المنصوري، مسجلة زمناً قدره 5.45.4 دقائق.

وفاز «شاهين» ببندقية الشوط الرابع من فئة الإنتاج «قعدان مفتوح»، لمالكه علي راشد سعيد البريصي المري، مسجلاً زمناً قدره 5.47.1 دقائق، وحل ثانياً «ملفت» لحميد عبد الله سعيد فارس الدرعي، مسجلاً زمناً قدره 5.47.2 دقائق، وجاء ثالثاً «بحر» لمحمد سيف بن فاضل المزروعي، مسجلاً زمناً قدره 5.47.3 دقائق.



بقية الأشواط



وبالعودة إلى بقية الأشواط، ظفرت «صعيبة» بصدارة الشوط الخامس، لمحمد سعيد المنصوري، مسجلة زمناً قدره 5.45.1 دقائق، ونال صدارة الشوط السادس «متعب» لمالكه نشمي حمد متعب العامري، مسجلاً زمناً قدره 5.43.1، وتصدرت الشوط السابع «وسيلة» لراشد محمد راشد بن غدير الكتبي، مسجلة زمناً قدره 5.46.6 دقائق، وانتزع صدارة الشوط الثامن «منتزع» لعبد الله سعد المري، مسجلاً زمناً قدره 5.44.5 دقائق، وهيمنت «هوايل» على صدارة الشوط التاسع لسعيد غصاب العامري، مسجلة زمناً قدره 5.49.2 دقائق، وتألق «حبشان» بانتزاع صدارة الشوط العاشر لسعيد حمد المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 5.47.6 دقائق.



الفترة الصباحية



وشهدت الفترة الصباحية إثارة على مدار 30 شوطاً، خصصت لفئتي «قعدان مفتوح» و«بكار مفتوح» في سن الحقاقة، وأشعلت «شعايل» لمحمد سعيد محمد المنصوري، أول أشواط الفترة الصباحية، بانتزاع صدارة الشوط، مسجلة زمناً قدره 5.51.2 دقائق، وتصدر «مرموق» لسعيد راشد سعيد العويسي، ثاني الأشواط، مسجلاً زمناً قدره 5.52.6 دقائق، وتزعمت الشوط الثالث «الذاير» لمالكها هزاع سعيد بن سالمين المنصوري، مسجلة زمناً قدره 5.55.0 دقائق، فيما انتزع «معاند»، صدارة الشوط الرابع، لمالكه حمد نافع الشدي المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 5.48.7 دقائق.



المركز الأول



واحتلت «يضه» المركز الأول في الشوط الخامس، لمالكها خليفة محمد مبارك الخييلي، مسجلة زمناً قدره 5.52.6 دقائق، فيما تصدر «مشهور» الشوط السادس، لمالكه محمد مبارك محمد الفهيده المري، مسجلاً زمناً قدره 5.53.3 دقائق. ونجحت «متعبة» في حسم صدارة الشوط السابع، لمالكها سالم عبد الله شامس المحاربي، مسجلة زمناً قدره 5.52.4 دقائق، وحلق «شاهين» بصدارة الشوط الثامن، لمالكه حمود عبد الله شامس المحاربي، مسجلاً زمناً قدره 5.52.5 دقائق.



وجاءت صدارة الشوط التاسع من نصيب «حفلة» لمحمد سلطان سعيد المالكي، مسجلة زمناً قدره 5.57.2 دقائق، وظفر «قالط» بصدارة الشوط العاشر، لسالم سيف مصبح المسافري، مسجلاً زمناً قدره 6.00.5 دقائق. وهيمنت «حضور» على صدارة الشوط الحادي عشر، لمالكها سلطان عبد الله سعيد الجعفري، مسجلة زمناً قدره 5.59.6 دقائق، ونال «ناموس» الشوط الثاني عشر «سلهود» لحمد عبد الرحمن علي الزعابي، مسجلاً زمناً قدره 5.59.8 دقائق.



«الشايبة» تتألق



وحصدت «الشايبة» المركز الأول في الشوط الثالث عشر، لمالكها عبد الله عامر سعيد الغفيلي، مسجلة زمناً قدره 6.00.4 دقائق، واحتل «القفاي» صدارة الشوط الرابع عشر، لمالكه سلطان راشد سلطان القمزي، مسجلاً زمناً قدره 5.56.9 دقائق، وحصلت «انتصار» على المركز الأول في الشوط الخامس عشر، لمالكها علي ناصر علي الزرعي، مسجلة زمناً قدره 5.57.6 دقائق.



وتزعم «مكلف» الشوط السادس عشر، لمالكه سيف محمد علي الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 5.58.5 دقائق، وفازت «العاصمة» بالمركز الأول في الشوط السابع عشر، لمالكها أحمد عبد الله الطير العامري، مسجلة زمناً قدره 5.57.9 دقائق، وظفر بالمركز الأول في الشوط الثامن عشر «شاهين» لمالكه محمد راشد أحمد المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 5.55.6 دقائق.



«رغد» تتصدر



وتصدرت «رغد» الشوط التاسع عشر، لمالكها علي حويل مهدي آل عامر، مسجلة زمناً قدره 5.54.5 دقائق، وجاء «رعاد» على قمة الشوط العشرين، لمالكه سعيد علي سعيد البريص المري، مسجلاً زمناً قدره 5.59.2 دقائق. وتصدرت «رمضاء» الشوط الواحد والعشرين، لمالكها محمد خميس بالسم المنصوري، مسجلة زمناً قدره 5.57.1 دقائق، واحتل المركز الأول في الشوط الثاني والعشرين «الوضيحي» لمالكه راشد مصبح عبود مصبح الغفلي، مسجلاً زمناً قدره 5.54.8 دقائق. ونالت «سحابة» صدارة الشوط الثالث والعشرين، لمالكها مصبح سيف حميد سميط، مسجلة زمناً قدره 5.55.8 دقائق.



وحلق «شكلان» بصدارة الشوط الرابع والعشرين، لمالكه محمد سعيد مبارك الزرعي، مسجلاً زمناً قدره 5.54.5 دقائق، وحلت في صدارة الشوط الخامس والعشرين «الشاهينية» لعبيد خليفة عبيد خليفة الحميري، مسجلة زمناً قدره 5.59.5 دقائق، وظفر «هداج» بصدارة الشوط السادس والعشرين، لمالكه عبد الله طالب محمد شريم المري، مسجلاً زمناً قدره 5.53.2 دقائق، وحسم «شاهين» الصراع على صدارة الشوط السابع والعشرين، لمالكه مبارك عيسى عمر المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 5.53.8 دقائق.



850



شهدت الفترة المسائية، مشاركة 850 مطية على مدار 15 شوطاً، تضمنت أربعة أشواط للرموز، وخصصت جوائز عينية قيمة، عبارة عن سيارات، للفائزين في الأشواط الأخرى من الخامس حتى الخامس عشر.



اليوم الثالث يشهد 40 شوطاً لأبناء القبائل





يتواصل اليوم الجمعة مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للهجن العربية الأصيلة، حيث يشهد اليوم الثالث إقامة 40 شوطاً في سن اللقايا مخصصة جميعها لهجن أبناء القبائل، أهمها في الفترة المسائية التي تشهد 18 شوطاً، تبدأ بسباقات الرموز على كأس ولي عهد دبي وهي 4 أشواط، الشوط الأول منها على كأس ولي عهد دبي للبكار المفتوح وجائزته 400 ألف درهم، فيما ينال الثاني ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم والرابع 100 ألف درهم والخامس 50 ألف درهم.



الشوط الثاني



أما الشوط الثاني فمخصص للجعدان المفتوح، وهو خاص بالبندقية وينال البطل 300 ألف درهم، والثاني 150 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم، والرابع 70 ألف درهم، والخامس 40 ألف درهم، ويقام الشوط الثالث للبكار إنتاج على كأس ولي عهد دبي وجوائزه المالية نفس جوائز الشوط الأول والشوط الرابع للقايا إنتاج على البندقية بنفس جوائز الشوط الثاني النقدية. وتم تخصيص 14 سيارة فخمة من فئة الدفع الرباعي للفائزين الأوائل بالأشواط من الخامس حتى الثامن عشر في الفترة المسائية، مع تخصيص جوائز نقدية متفاوتة لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر.



الفترة الصباحية



ويقام 22 شوطاً في الفترة الصباحية منها 12 شوطاً في البداية للقايا إنتاج، وخصص فيها سيارة من فئة الدفع الرباعي لكل فائز مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، وتقام بقية الأشواط من الثالث عشر حتى الثاني والعشرين للقايا المحليات، وخصصت للفائزين جوائز نقدية، حيث ينال الأول في كل شوط 20 ألف درهم، بالإضافة لجوائز متفاوتة لأصحاب المراكز من الثاني إلى العاشر.



19



تم تخصيص 19 سيارة من فئة الدفع الرباعي في اليوم الثاني للمهرجان أمس، منها 8 سيارات في الفترة الصباحية للفائزين من الشوط الأول للثامن، و11 للفائزين في أشواط الفترة المسائية من الشوط الخامس إلى الشوط الخامس عشر، ووصل العدد 31 سيارة منذ بداية المهرجان حيث توزعت 12 سيارة في اليوم الأول.



تصريح

مطر بن هويدن: حضور حمدان بن محمد أكبر «ناموس»

قال مطر علي بن هويدن عضو اتحاد سباقات الهجن، إن مهرجان ولي عهد دبي، أصبح يشهد تطوراً سنوياً على كل المستويات، ويحصد المزيد من الإنجازات المشرفة، بفضل رعاية ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتشريف سموه للمهرجان يعطي دافعاً كبيراً للمشاركين، وتواجد سموه ومتابعته لفعاليات المهرجان يعتبر أكبر «ناموس» وتتويجاً للملّاك المشاركين أصحاب الهجن، وأشاد بن هويدن بمستوى التنظيم والمجهود الكبير من نادي دبي لسباقات الهجن وفريق العمل في النادي بقيادة علي بن سرود المدير التنفيذي، الذي يحرص على متابعة جميع اللجان بنفسه، ويقف على أدق التفاصيل التي تختص بسير المنافسات والأشواط، من أجل إخراج الحدث بالصورة المثلى التي تليق بالمهرجان وتشرف اسم الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي. وأثنى بن هويدن على المشاركة الكبيرة لأصحاب الهجن، مما يبرهن على قوة المهرجان، والسعي لتحقيق إنجاز كبير في السباقات.