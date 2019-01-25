سلطان بن زايد: دور مهم للإعلام في التعريف بالتراث

المصدر: سويحان - البيان الرياضي

تفقّد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، فعاليات اليوم الخامس للدورة الثالثة عشرة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ومركز سلطان بن زايد في ميدان سويحان، وزار سموه المركز الإعلامي، المقام قرب المنصة الرئيسة في ميدان سويحان، وتبادل الحديث مع العاملين بالمركز، واستمع لشرح حول عمل المركز، وما يقدمه من تغطيات وتقارير يومية حول جميع فعاليات وجوانب المهرجان، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها للصحافيين المتابعين للمهرجان.

واستمع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، لشرح حول عمل استوديو النقل المباشر لفعاليات الحدث التراثي على قناة أبوظبي الرياضية، وأكد سموه، أهمية الإعلام بمختلف وسائله وفئاته، ودوره في التعريف بالتراث وحفظه ورعايته، موجهاً بضرورة الاهتمام بما يتم تقديمه، والعمل على التطوير الدائم، وفق أحدث الوسائل، بما يحقق رسالة المهرجان التراثي.

وعبّر مدير المركز الإعلامي وكافة الصحافيين والمذيعين والمصورين والمخرجين والفنيين في ميدان سويحان، عن سعادتهم بزيارة سموه، واللفتة الكريمة بالاطلاع على ما يقومون به من عمل متواصل، لنقل فعاليات المهرجان، لكي يخرج بأبهى حلة.

تتويج

وتوّج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في أشواط مزاينة الإبل المحليات الأصايل في يومها الخامس، والتي تم تخصيصها لفئة «إيذاع بكار» بأشواط أربعة، ضمت شوط الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، شوط أبناء القبائل الفضي، شوط أبناء القبائل الذهبي، وشوط التلاد.

وحصلت المطية «سمحة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، على المركز الأول وناموس شوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل»، وفازت بالسيارة، جاءت في المركز الثاني «حمية» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ثم «الوثبة» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وحازت المطية «الظبي» لحاكم مبخوت المنهالي، ناموس شوط «أبناء القبائل الفضي» والسيارة، وحلت في المركز الثاني «معزة» لسيف المنصوري، تليها «جماهير» لحمد مبارك المنصوري، ونالت المطية «مياسة» لناصر حمد سهيل عويضة الخييلي، ناموس شوط «أبناء القبائل الذهبي» والسيارة، فيما حلت في المركز الثاني «ضبا» لسلطان المنهالي، تليها «بصمة» لفرج بن حمودة الظاهري، وحصدت المطية «شيء» لمحمد عمر بن مهنا المنصوري، ناموس شوط «التلاد» والسيارة، جاءت في المركز الثاني، «العديمة» لمحمد عبد الله الهاملي، تليها «الحاكمة» لعامر سالم المنصوري.

زيارة

قام الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، بزيارة لفعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي، وتجول بالسوق الشعبي المصاحب للمهرجان، وتابع شرحاً حول البرامج التي يضطلع بها السوق، من ورش تراثية وتعليمية للطلاب، ومسابقات يومية، وعروض مسرحية وفنية موزعة على أيام المهرجان. وشملت الجولة أيضاً، الدكاكين التراثية، وأجنحة السوق المختلفة، مبدياً استحسانه للتنظيم الجيد، والحضور الكبير للزوار والضيوف.

توقف عند مخيم «مكشات سويحان»، وتعرف إلى ما يقدمه المخيم مع عروض لحياة وأسلوب طلعات البر.

وزار السوق أمس، اللواء سيف مبارك فاضل المزروعي، الذي تعرف إلى فعالياته، وما يحتوي من مفردات التراث الإماراتي الأصيل.

خيمة الاستعلامات

تنشط خيمة الاستعلامات في مدخل المهرجان، لتوجيه الجمهور والزوار والضيوف والسياح الأجانب، إلى أماكن الفعاليات، وتقديم شرح وافٍ لهم عن نشاطات وبرامج المهرجان. ويقول عمر أحمد عبد الله أحمد، أحد المشرفين على الخيمة: «مهمتنا تتمثل في توزيع المنشورات والكتيبات التوضيحية لإرشاد الجمهور والوفود المدرسية والسياحية نحو أماكن الفعاليات».

466

زار المهرجان، أمس، 466 طالباً من مدارس الوليد بن عبد الملك (حلقة أولى)، والمتحدة الخاصة، والمرفأ الدولية الخاصة، والتقدم (حلقة أولى وثانية)، والقمة (حلقة أولى) والمناهل. وتعرف الطلاب إلى مختلف فعاليات المهرجان.

1000

استقبل السوق الشعبي في يومه الخامس أكثر من 1000 زائر وزائرة من المواطنين والمقيمين والسياح الأجانب خلال الفترة الصباحية، وأكدت زناي فان ستودن من جنوب أفريقيا، التي تزور المهرجان للمرة الأولى، أهمية البعد الثقافي في السوق من خلال معرض الكتاب التراثي.

وأوضح المواطن أحمد سعيد البريكي، أن ما شاهده من معروضات ونشاطات ثقافية وتراثية يفوق كل توقع، مؤكداً أن منظمي المهرجان يسيرون على نهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

مسابقة

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الضوئي المرافقة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي إغلاق باب استقبال المشاركات في المسابقة غداً، وتبدأ عمليات الفرز النهائية صباح الأحد المقبل، ويتم تكريم الفائزين في ختام المهرجان.