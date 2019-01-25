بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات تبدأ اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، فعاليات الجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، بصالة مبارك بن محمد الرياضية في أبوظبي، تتنافس اللاعبات الإماراتيات للمرة الأولى على «بساط التسامح» الذي أطلقه اتحاد اللعبة استجابة لإعلان عام 2019 عاماً للتسامح، سعياً من الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الإنسانية المتأصلة بين صفوف لاعبيه، لارتباطها الوثيق بنهج الجوجيتسو الذي يرتكز على التسامح والروح الرياضية والتنافس الشريف.

وتشمل البطولة منافسات الصغار من حملة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر، ومنافسات الناشئات من حملة الحزام الأبيض والأزرق، ومنافسات الكبار من حملة الحزام الأبيض والأزرق والبنفسجي.

نخبة

وتشارك في المنافسات نخبة من أهم اللاعبات الإماراتيات اللواتي عملن على رفع راية الدولة عالياً على منصات التتويج الدولية يشاركن فيها، ومنهن بشاير المطروشي التي حصلت على العديد من الميداليات الملونة في بطولات الجوجيتسو الدولية مثل بطولة عشق أباد في العاصمة التركمانية وبطولة فيتنام وغراند سلام أبوظبي، وبلقيس الهاشمي التي فازت أخيراً بجائزة الإبداع الرياضي، عن فئة أفضل رياضي ناشئ محلي، وحصدت ذهبية في منافسات «أبوظبي غراند سلام» يناير الحالي.

وتحتل البطولة مكانة مرموقة بين البطولات التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو على المستوى المحلي، لاقترانها باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولما تقدمه سموها من دعم للمرأة الإماراتية عبر توفير منصة رياضية لها، تمكنها من ممارسة رياضة الجوجيتسو والإبداع فيها ضمن أجواء تتوافق مع العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، إذ تقتصر البطولة على المشاركة النسائية، وتشارك فيها لاعبات إماراتيات فقط، ويجري تحكيم منافساتها من قبل طاقم نسائي، كما تعمل فيها طواقم طبية وفنية من النساء أيضاً.

وتتضمن بطولة أم الإمارات لجولجيتسو السيدات 3 جولات، وأقيمت الأولى سبتمبر الماضي بنجاح كبير، وتقام الجولة الثالثة 29 مارس المقبل.

رعاية

يرعى الجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين وبدعم وسائل الإعلام ومن أهم الشركاء الاستراتيجيين للموسم الحالي شركة أبوظبي للإعلام،الشريك الإعلامي الرسمي، وبالمز الرياضية وهي الشريك الاستراتيجي، وشركة إعمار العقارية إلى جانب بريمير موتورز ولاند روﭬر شريكا السيارات الحصريين، وقنوات أبوظبي الرياضية،القناة الرياضية الرسمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الشريك الماسي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، شريك الطاقة، والشريك الحكومي المتمثل بوزارة الداخلية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، شركة الرعاية الصحية، إلى جانب الشركاء الذهبيين والمتمثلين في دولفين للطاقة، وآفاق الإسلامية للتمويل، والمسعود للسيارات، وكافالو، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية، والإمارات العالمية للألمنيوم ودائرة الثقافة والسياحة، هذا إلى جانب الشركاء الداعمين والمتمثلين بمجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة التعليم والمعرفة، والشريك الفضي مجموعة الصقر المتحدة، وجريدة الاتحاد.