صدارة سداسية في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتشارك ستة لاعبين في صدارة اليوم الأول من بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف في نسختها 30 التي انطلقت، أمس، على ملعب المجلس بنادي الإمارات في دبي، برصيد ست ضربات تحت المعدل، وهم الفرنسي ماثيو بافون، والإسباني سيرجيو غارسيا، والفنلندي كايل سامويا، والأمريكية بريسون ديشامبو، والأسترالي سكون هيند، والتايلاندي ثونغشاي جادي، في إنهاء الجولة الأولى المكوّن من 18 حفرة بمعدل 66 ضربة، وتستمر البطولة حتى 27 الحالي بإجمالي جوائز ثلاثة ملايين دولار.

وبالنسبة للصيني هاوتونج لي حامل اللقب فنجح في إنهاء اليوم الأول برصيد خمس ضربات تحت المعدل قادته للدخول شريكاً على المركز الثاني بجوار سبعة منافسين من أبرزهم الأسطورة الإنجليزي لي ويستوود، ومواطنيه إيان بولتير وبول وارينغ،

وينافس على اللقب 150 من نخبة لاعبي الغولف على العالم، من أبرزهم الجنوب أفريقي إيرني إيلس حامل الرقم القياسي للبطولة برصيد ثلاثة ألقاب «1994-2002-2005»، والإيرلندي ماكلروي التي كانت البطولة شاهداً على انطلاقته للعالمية بفوزه بلقبها في 2009 قبل أن يعاود الفوز باللقب عام 2015، بالإضافة إلى الصيني هاوتونج لي حامل لقب نسخة العام الماضي الذي حقق انتصاره برقم قياسي جديد لمعلب المجلس بلغ 23 ضربة تحت المعدل.

«بروم-إم»

قاد المصنف الخامس على العالم الأمريكي بريسون ديشامبو، والبلجيكي نيكولاس كولسايرتس المصنف 193 عالمياً، أول من أمس، فريقهما «الإمارات للألمنيوم» و«مركز الخليج العربي – بي إم دبليو» لانتزاع لقبي منافسات «بروم-إم» في فترتيها الصباحية والمسائية، وتعد أولى الفعاليات المصاحبة للنسخة 30 من بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للرجال.