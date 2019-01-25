ورشة عن «عالمية الأولمبياد الخاص» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

نظمت حكومة رأس الخيمة ورشة تعريفية في مسرح المركز الثقافي بالإمارة عن الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية أبوظبي 2019، لتسليط الضوء حول الحدث المرتقب والذي تستضيفه الدولة مارس القادم، بحضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثلي الدوائر الاتحادية والمحلية والمؤسسات في الإمارة.

وأدار الورشة الإعلامي محمد إبراهيم وتحدث فيها بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص، وشما غباش مدير المدن المستضيفة، وركّزت الورشة على التعريف بالأولمبياد الخاص ورسالته السامية والأنشطة المصاحبة للحدث، والسمات الشخصية لأصحاب الهمم.

واستعرضت الورشة تجارب المتطوعين أثناء استضافة الأولمبياد الخاص الألعاب الإقليمية 2018 وتحدث في الورشة كل من فاطمة النعيمي «لجنة الاستقبال»، وهاجر المنصوري «لجنة التطوع»، ومنذر المزكي «اللجنة الإعلامية»، ورقية الشحي «اللجنة اللوجستية»، والدكتور خالد بوعبيد «اللجنة الطبية»، وقدري شاهين «الدعم التخصصي».

وأعرب راشد الخاطري، مدير دائرة التشريفات والضيافة برأس الخيمة رئيس اللجنة المحلية للمدن المضيفة برأس الخيمة عن امتنانه لدعم القيادة الرشيدة للأولمبياد الخاص.