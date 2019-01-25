انطلاق «محاربي أبوظبي» غداً بمشاركة 12 مقاتلاً

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تنطلق في السادسة مساء غد على صالة آيبك آرينا بمدينة زايد الرياضية، بأبوظبي، النسخة الخامسة لبطولة «محاربي أبوظبي»، بمشاركة 12 مقاتلاً من 12 دولة حول العالم، وتم الإعلان عن تفاصيل النزالات في مؤتمر صحافي في فندق شانغريلا بأبوظبي بحضور فؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز الرياضية،الذراع الفني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو منظمة البطولة،وحضرت الإثارة في التقديم الشخصي للاعبين، وحدثت مشادة كادت تتحول إلى تلاحم بالأيدي بين البطل المصري إبراهيم الصاوي، و تشي لويس باري. وأيضاً اللاعب ولي طمسون والذي قلب الطاولة عندما تعرض إلى سؤال مستفز، وهذا الحماس والحرب النفسية ستنعكس خلال النزالات ما يزيد من إثارة البطولة.

وسيتم بث نزالات محاربي أبوظبي على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية، بجانب 19 محطة تلفزيونية، بالإضافة إلى منصة بث رقمي.

نزالات

وجرى تحديد النزالات بناء على الأوزان ويلتقي أولي طومسون» «18 انتصاراً و 10 هزائم» حامل لقب أقوى رجل في بريطانيا، المقاتل المخضرم ورومان وهبة لاعب فريق نوجريا دبي «7 انتصارات و 6 هزائم»،ويشهد الحدث الرئيسي المشترك نزالاً قوياً بين العملاق تشى لويس باري «6 انتصارات» صاحب أسرع ضربة قاضية في تاريخ بطولات «جلوري»،26 ثانية، وبطل الوزن الثقيل لمنافسات «قوة الصحراء» إبراهيم الصاوي «5 انتصارات و 5 هزائم».

استفادة

وأكد فؤاد درويش سعي بالمز الرياضية إلى الاستفادة من الزخم الحالي لألعاب الفنون القتالية المختلطة من أجل توسيع قاعدة المشاركة وزيادة الاهتمام بالرياضات القتالية، من خلال مشاريع طموحة متطورة تحدث زخماً وجذباً، في أبوظبي والتي باتت قبلة للرياضات القتالية وأبرزها الجوجيتسو، وفي هذه النسخة الخامسة استقر الرأي على تنظيم بطولة للفنون القتالية المختلطة لمزيد من الزخم والجذب لهذه الرياضات التي أصبحت تحظى بمتابعة واسعة حول العالم.

وأضاف: سعداء للإعلان عن بث بطولة محاربي أبوظبي عبر 60 دولة حول العالم بمشاركة 20 محطة تلفزيونية ومنصة بث رقمي عبر الإنترنت، وسيتم بث الحدث عبر قارات آسيا وأوروبا والامريكتين.

منصة التتويج

يشارك في النسخة الحالية الإماراتي أحمد الدرمكي، ويستعد إلى صعود منصة التتويج في النسخة الحالية.وقال: بذلت مجهوداً كبيراً في معسكر التدريب، وأعتقد أنني في «فورمة» عالية، وطموحي هذه المرة الصعود إلى منصات التتويج، بعد تخطي الخصم نور الدين، وأعول على مساندة جماهيري في تحقيق الانتصار.