منتسبو شرطة أبوظبي في «عالمية الأولمبياد الخاص»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تطوع عدد من منتسبي شرطة أبوظبي لتقديم خدماتهم في فعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، الذي تستضيفه أبوظبي مارس المقبل.

ونظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، فعالية التطوع في مبني مجمع الإدارات الشرطية لاستقطاب الراغبين بالتطوع في الأولمبياد

واكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير الإدارة إن استجابة عدد كبير من منتسبي الشرطة للتطوع في الحدث العالمي، يعزز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، ويرسخ ثقافة العمل التطوعي، ما يعكس صور تكاتف المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية، بالدولة وتعزيز التجمعات الإيجابية، التي تنشر رسالة السعادة والتسامح والتعايش، وتعكس نهج المحبة والسلام في وطن العطاء.