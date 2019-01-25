محمد بن زايد يحقق حلم لاعب برازيلي بالمشاركة في مونديال أبوظبي للجوجيتسو

المصدر: دبي -رضا أبو العينين

حقق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حلم اللاعب البرازيلي كايكي، في المشاركة بمونديال أبوظبي للجوجيتسو.

وأكدت مصادر في اتحاد الإمارات للجوجيتسو لـ«البيان» أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وجّه بدعوة اللاعب البرازيلي، الذي يدعى كايكي، للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

والتي تستضيفها أبوظبي أبريل المقبل، وتحمّل سموه كل التكاليف ومساعدة اللاعب على مواصلة تدريباته، وتأهيله لخوض المنافسات.

وتعود الأحداث إلى أن كايكي كان يقف يومياً في شوارع مدينة كويابا البرازيلية حاملاً صندوقاً كتب عليه «ساعدوني لأكون بطل العالم في أبوظبي»، ويحوي الصندوق عبوات ماء يبيعها على المارة ليجمع المال، حتى يستطيع السفر إلى الإمارات للمشاركة في مونديال الجوجيتسو.

وقد تفاعل الإعلام البرازيلي مع كايكي، وقام بنشر حسابه البنكي أملاً في أن يجد من يحقق رغبته ويوفر احتياجاته ليحقق حلمه بالسفر إلى الإمارات.

وفور معرفة كايكي بالخبر السار أعرب عن سعادته، قائلاً: «أشعر كأنني في حلم».