النصر يسترد صدارة دوري السلة وتعثر حامل اللقب

المصدر: دبي-ياسر قاسم

استرد النصر صدارة دوري السلة للرجال، منفرداً ونجح في فض الشراكة مع حامل اللقب شباب الأهلي، عقب فوزه أول من أمس على مضيفه البطائح 100-71 في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثامنة من إياب الدور التمهيدي والتي سجلت أيضاً تعثر حامل اللقب شباب الأهلي أمام مضيفه الشارقة 68-70، وعودة الظفرة إلى سكة الانتصارات بفوزه على العين 74-55، وابتسمت الأرض لأصحابها بفوز الوصل على ضيفه الجزيرة 78-57، وبني ياس على الوحدة 89-81، وبنتائج الجولة، انفرد النصر بصدارة الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن شباب الأهلي، فيما واصل الشارقة والوصل شراكتهما في النقطة 30 والمركز الثالث، قبل أن يلعب فارق الأهداف دوره لصالح الوصل، وحافظ البطائح على مركزه الخامس برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بني ياس والظفرة شريكا المركز السادس، وحافظ الجزيرة على مركزه الثامن برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز التاسع، ويقبع العين بالمركز العاشر والأخير برصيد 17 نقطة، وفي التفاصيل، نجح العميد في تحقيق فوزه الـ 16 في المسابقة بفضل تقدمه في الفترات الأولى والثانية والرابعة 22-19 و30-16 و26-14، فيما اكتفى البطائح في تحقيق التعادل بنتيجة الفترة الثالثة 22-22.

ومن جانبه، حسم الشارقة انتصاره الصعب على ضيفه شباب الأهلي، بعد أن نجح لاعبوه في نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع 16-7 و20-16، فيما لم يشفع لشباب الأهلي نيل الأفضلية في الربعين الثاني والثالث 18-11 و27-23، وفي مباراة ثالثة، استعاد الوصل نغمة الانتصارات، بعد أن أحكم لاعبوه قبضتهم على نتائج الفترات الثلاث الأولى 27-11 و14-13 و20-9، فيما ذهبت نتيجة الفترة الرابعة لمصلحة الجزيرة 24-17.