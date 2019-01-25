نجوم العالم يستهدفون لقب ماراثون دبي الدولي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تشهد منطقة الجميرا بدبي صباح اليوم، فعاليات النسخة العشرين من ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، الذي يعد السباق الأول في العالم من حيث النتائج، وأكبر حدث رياضي جماعي في الشرق الأوسط، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبدعم مجلس دبي الرياضي، وسط توقعات بمشاركة عشرات الآلاف من الرياضيين، يتقدمهم نجوم العالم وأبطال الأولمبياد، وتبدأ فعاليات الماراثون، بالسباق الرئيسي وينطلق في الساعة الخامسة و55 دقيقة صباحاً، بمشاركة رياضيي الكراسي المتحركة وعدائي النخبة، وبعدها بقرابة الساعة، ينطلق باقي المشاركين غير المحترفين في السباق الرئيسي ومسافته 42.195 كم، ثم يليهم العداؤون المشاركون في سباق 10 كم، والذي ينطلق في الثامنة والنصف صباحاً، ويختتم الحدث، بسباق 4 كم، والذي ينطلق في العاشرة والنصف.

نخبة المشاركين

ويشارك في الماراثون الحائز على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، نخبة من أفضل عدائي العالم، ومنهم الإثيوبي جيي أدولا، الذي سجل أسرع وقت له مرة في برلين في عام 2017 بزمن قدره 2:03:46 ساعة، ومواطنه آسيفا مينجستو البطل الحالي لماراثون سيئول، وأفضل زمن شخصي له 2:04:06 ساعة، وسبق أن احتل المركز الرابع في دبي في النسخة الأولى، والإثيوبي ليمي برهانو الفائز بماراثون دبي 2015، بزمن 2:04:33 ساعة، والعداء السويسري تاديسي أبراهام، الذي يتطلع من خلال مشاركته لأول مرة في دبي، إلى تحطيم الزمن الأوروبي المسجل باسم العداء فرح.

منافسة شرسة

وأما في سباق السيدات، فستكون المنافسة شرسة بين الكينية روث تشيبنجيتش، الفائزة مرتين في سباق ماراثون اسطنبول بأسرع زمن شخصي وقدره 2:18:35 ساعة، الإثيوبية وركنش ديجيفا إحدى الفائزات سابقاً في ماراثون دبي، وزمنها 2:19:53 ساعة، وزميلتها الكينية شارون شيروب، الحاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2011 بزمن 2:22:28 ساعة، كما يشهد الماراثون، تحدياً قوياً في سباق الكراسي المتحركة للرجال، بمشاركة مارسيل هاج، حامل اللقب السويسري المدافع عن اللقب، وبطل العالم 9 مرات، والمصنف رقم واحد عالمياً، واليابانيين هيرويوكي ياماموتو وهيروكي نيشيدا، وكلاهما في الترتيب الثالث على العالم، وريوتا يوشيدا رقم تسعة على العالم.

جوائز الفائزين

يبلغ مجموع جوائز السباق الرئيسي للماراثون، ومسافته 42.195 كم، 385 ألف دولار، مقسمة بالتساوي بين أبطال سباقي الرجال والسيدات، ليحصل البطل في كل من السباقين على جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، فيما يحصل على 40 ألف دولار كل من صاحبي المركز الثاني في السباقين، وصاحبي المركز الثالث على 20 ألفاً لكل منهما، وتتدرج الجوائز حتى المركز العاشر، ويحصل أصحابها على 2.500 دولار لكل منهم، وخصصت جائزة مالية قيمتها 18 ألف درهم، توزع على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي للماراثون من المواطنين أو المواطنات، وهي نفس القيمة من الجوائز التي يحصل عليها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المواطنين والمواطنات في سباق الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، فيما سيكون مجموع جوائز سباق الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم الأجانب، 55 ألف درهم، وخصصت جوائز مالية مجموعها 7 آلاف درهم لأبطال سباق 10 كم، وقيمة الجوائز نفسها ستكون مخصصة للأبطال الثلاثة من المواطنين والمواطنات.

الزمن القياسي

يبلغ الزمن القياسي العالمي لسباق الماراثون للرجال، 2:01:39 ساعة، وهو مسجل باسم الكيني إيليود كيبتشوجي في ماراثون برلين عام 2014، بينما الزمن القياسي العالمي لسباق الماراثون للسيدات، قدره 2:15:25 ساعة، ومسجل باسم الإنجليزية باولا رادكليف، ومسجل في ماراثون لندن 2003.