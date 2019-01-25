القوارب الشراعية 22 قدماً تبحر في جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دانة الدنيا دبي وتحديداً شاطئ جميرا بداية من الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم، إقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019، ويعد سباق اليوم ثالث فعاليات النادي في عام التسامح، وأعدت اللجنة المنظمة العدة بالتعاون مع الشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من اجل إنجاح السباق واستمرار نجاحات الموسم في تنفيذ كافة البرامج والأحداث، ويجمع السباق الكبير ما يزيد عن 50 قارباً ستتنافس على المراكز الأولى للحدث والجوائز المالية المخصصة لفئتين اثنتين اعتمدتا في الموسم الحالي، الأولى هي فئة الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2002كحد أقصى) والثانية فئة الشباب 8-21 سنة (مواليد 1997 كحد أقصى)، ويقام السباق بالقرب من الساحل في شواطئ جميرا، الأمر الذي يمكن مرتاديها متابعة السباق والاستمتاع بلمحة تراثية من الماضي عبر تنافس القوارب مع قدرات الناشئين والشباب في توجيه القوارب نحو خط النهاية مستفيدين من خبراتهم المكتسبة في هذا المجال، ودعت اللجنة المنظمة كل النواخذة والملاك والبحارة المشاركين إلى ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالسباق وتطبيق اللوائح خاصة فيما يتعلق بالوصول المبكر إلى نقطة التجمع للتدقيق على هويات البحارة المشاركين طبقاً للتعديلات هذا الموسم، وسيتم عقب نهاية السباق مباشرة مراسم تتويج أبطال الجولة الثانية وفئتي الناشئين.