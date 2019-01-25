5 مواجهات بختام الدور الأول لدوري الطائرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقام اليوم وغداً، 5 مباريات في الجولة التاسعة الأخيرة للنصف الأول من دوري الكرة الطائرة للرجال، حيث يلتقي الوحدة مع الجزيرة، والنصر مع شباب الأهلي اليوم، فيما يتقابل الوصل مع حتا، والظفرة مع العين، وعجمان مع بني ياس غداً، وتتبقى مباراة واحدة مؤجلة، وتجمع العين مع الجزيرة، فيما أقيمت الثلاثاء الماضي، ثلاث مباريات، مؤجلة من الجولة السادسة، وشهدت فوز النصر على عجمان 3-1، وشباب الأهلي على الظفرة والجزيرة على الوصل بنتيجة واحدة 3-0، ويتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة الثاني، ويأتي النصر ثالثاً برصيد 19 نقطة، والعين رابعاً 14 نقطة، وبني ياس خامساً 11 نقطة، وحتا سادساً 10 نقاط، والوصل سابعاً 9 نقاط، وعجمان ثامناً 7 نقاط، والظفرة تاسعاً 5 نقاط، والوحدة أخيراً بنقطة واحدة.