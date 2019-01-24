كأس ولي عهد دبي حاضرة في اليوم الثاني

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يتواصل اليوم مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، حيث يشهد اليوم الثاني التنافس على كأس ولي عهد دبي في الفترة المسائية، التي تشتمل على 15 شوطاً، فيما تشتمل الفترة الصباحية على 30 شوطاً في سن الحقاقا، مخصصة لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كلم، وتم تخصيص جوائز كبيرة تشتمل على سيارات دفع رباعي وجوائز نقدية.

الفترة الصباحية

تبدأ سباقات الفترة الصباحية في الساعة السابعة، وخصصت 8 سيارات للفائزين الأوائل من الشوط الأول للثامن، كما خصصت جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني للعاشر، وفي بقية أشواط الفترة الصباحية خصصت جوائز نقدية للأشواط من التاسع إلى الثلاثين تبدأ من 10 آلاف درهم للأول وتتفاوت الجائزة حتى صاحب المركز العاشر.

وتشهد الفترة المسائية التي تنطلق الثانية ظهراً 4 أشواط في البداية تتنافس على الرموز، وهي كأس ولي عهد دبي للبكار المفتوح مع جائزة مالية ربع مليون درهم، وبندقية للشوط الثاني مع جائزة مالية 200 ألف درهم، وكأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث مع جائزة مالية ربع مليون درهم للبكار إنتاج، وبندقية وجائزة مالية 200 ألف درهم للشوط الرابع للجعدان إنتاج، كما خصصت جوائز نقدية أخرى لهذه الأشواط لأصحاب المراكز من الثاني للخامس.

بقية الأشواط

وفي بقية الأشواط من الخامس للخامس عشر خصصت 11 سيارة فخمة للفائزين الأوائل، وهناك جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني إلى العاشر. ويشتمل مهرجان ولي عهد دبي من خلال 333 شوطاً، مائة وأربعة وعشرين شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لهجن أبناء القبائل، وسيكون هنالك 28 رمزاً مطروحة للتنافس، بواقع 8 رموز للأشواط المفتوحة في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و20 رمزاً لهجن أبناء القبائل مناصفة بين رموز الأشواط المفتوحة ورموز أشواط الإنتاج.