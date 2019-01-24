«السوق الشعبي» يجذب طلبة المدارس

تواصلت، أمس، فعاليات «السوق الشعبي» المصاحب للمهرجان التراثي في سويحان في يومه الرابع، وسط إقبال جماهيري قدر بأكثر من 2000 زائر من الوفود السياحية الأجنبية والأسر الإماراتية والضيوف من بينهم نحو 600 طالب وطالبة.

وشهد السوق ورشة تدريبية بحرية للطلاب المنتسبين لمدرسة الوطن الابتدائية بمدينة شخبوط، بإشراف الخبير التراثي في نادي تراث الإمارات حثبور بن كداس الرميثي، الذي عرفهم بأهمية ومكانة رحلات الغوص التقليدية على اللؤلؤ في المجتمع البحري الإماراتي قديماً.واطلع الزوار والطلاب على أركان المقتنيات التراثية التي يحويها السوق والمعروضات المتنوعة في أجنحته ودكاكينه، التي تضم باقة متنوعة من المشغولات اليدوية والأعمال التراثية وغيرها من المعروضات المختلفة.