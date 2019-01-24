غولف «دبي ديزرت كلاسيك» ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات النسخة 30 لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تنظمها مؤسسة الغولف في دبي على ملعب المجلس بنادي الإمارات للغولف، وتستمر حتى 27 يناير الجاري، وتعد واحدة من أبرز محطات الجولة الأوروبية، حيث تحظى بمشاركة نخبة نجوم اللعبة المصنفين عالمياً، يتنافسون على لقب البطولة العريقة، يتقدمهم تومي فليتوود وسيرجيو جارسيا، وأجيغا جارسيا حامل اللقب النسخة الماضية، إلى جانب عدد كبير من نجوم كأس رايدر ومنهم هنريك ستينسون، إيان بولتر، تيريل هاتون، ثوربيورن أولسن، توماس بيورن، لي ويستوود، ميغيل أنخيل، ولم تقتصر على مشاركة النجوم بل تشمل العديد من الفعاليات المصاحبة التي تتماشى مع قوة وعراقة البطولة التي انطلقت بنسختها الأولى عام 1989، وستكون جميع الاحتمالات مفتوحة للإعلان عن استعادة أحد اللاعبين الكبار اللقب الذي سبق له التتويج به سابقاً، ومن أبرزهم تومي فليتوود والأسباني سيرجيو جارسيا والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المصنف الأول عالمياً والأسطورة الجنوب إفريقي إيرني إليس المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات سابقاً أو غيرهم من الأسماء الشهيرة القادرة على قلب المعطيات وحصد اللقب الغالي.

ويُطلق على جائزة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك اسم «دلة»، وهي الوعاء المستخدم في تحضير وتقديم القهوة العربية، وكتقليد متعارف عليه في هذه البطولة، يتم حفر اسم الفائز على «الدلة».