شباب الأهلي والشارقة إلى نهائي كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تأهل فريقا شباب الأهلي والشارقة للرجال لكرة اليد، إلى نهائي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، المقرر له بعد غدٍ السبت، وبات كل فريق على بعد خطوة واحدة من معانقة اللقب الغالي، بعد أن تمكن شباب الأهلي من تجاوز منافسه العنيد فريق النصر بنتيجة 20/‏17، في الدور نصف النهائي الذي أقيم أول من أمس بصالة نادي الشارقة، وبدوره، خطف فريق الشارقة على أرضه بطاقة التأهل من فريق الوصل في الأمتار الأخيرة وفاز بنتيجة 15/‏14، ويتطلع شباب الأهلي للفوز بالكأس وحصد اللقب للمرة 12، بينما ينشد الشارقة التتويج به للمرة الثانية، وجاءت مباراة شباب الأهلي والنصر مثيرة ومتكافئة، رغم تفوق شباب الأهلي في أغلب فتراتها، لكن العميد كان نداً قوياً، وكان بمقدوره الفوز، وانتهى الشوط الأول 11/‏8 لصالح شباب الأهلي، وحافظ على هذا الفارق في الشوط الثاني، رغم محاولات العميد العودة والبحث عن الفوز، وفي لقاء مثير وساخن، فقير في الأهداف، أنهى الوصل الشوط الأول متقدماً 8/‏7، بل ووسع الفارق خلال الشوط الثاني إلى فارق ثلاثة أهداف، ولكن ينجح فريق الشارقة صاحب الأرض والضيافة في قلب الموازين وإدراك التعادل 14/‏14، ثم تقدم في الدقيقة الأخيرة بواسطة بلال مال الله، وحانت الفرصة للوصلاوية لإدراك التعادل من رمية جزاء أهدرها عبدالله الصفار على غير المتوقع، ويهدي الفوز والتأهل للشارقة.