دراجات شرطة دبي تحصد ذهبية الفرقي في سباق الحمرية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم اتحاد الدراجات أخيراً، سباق الفرقي ضد الساعة لفئة الهواة المواطنين، في منطقة الحمرية بالشارقة، لمسافة 30 كلم، وشارك فيه 15 دراجاً يمثلون 4 فرق، وأسفرت النتائج عن فوز فريق شرطة دبي بالمركز الأول، وحل فريق إكسبو 2020 ثانياً، وفريق تراك ثالثاً، كما نظم الاتحاد سباق الفردي العام لفئة الناشئين لمسافة 40 كلم، وشارك فيه 66 دراجاً يمثلون 14 نادياً، وتصدره جابر حسن محمد من نادي العربي، وحل ثانياً زميله عبدالله جاسم سيف، وثالثاً حمزة شيخ من نادي الشارقة، وفي سباق فئة الإناث سيطرت سيدات نادي النصر على المركز الثلاثة الأولى عبر كل من لبنى الحلواني وشيخة راشد، وجود بنت حضري على الترتيب، وقام عبد الناصر الشامسي الأمين العام للاتحاد وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي، ونايف جكة الأمين العام المساعد بتتويج الفائزين.