نخبة العدّائين في النسخة 20 لماراثون دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أُعلن في مؤتمر صحافي عقد في فندق هيلتون الحبتور صباح أمس، عن ترتيبات النسخة العشرين لماراثون ستاندرد تشارترد دبي، التي تشهد مشاركة نخبة العدائين في العالم، وهو أكبر حدث رياضي جماعي في الشرق الأوسط، الذي يقام في شوارع منطقة الجميرا غداً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي.

وحضر المؤتمر سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والمستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي، ورولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد بالإمارات، وبيتر كونيرتون مدير الماراثون، والعداء غيي أدول، والعداءة ليمي برهانو، إضافة إلى حاملة الرقم القياسي العالمي، باولا رادلكليف.

نجاح ودعم

وقال سعيد حارب: دبي تسعد دائماً باستضافة الأحداث الرياضية، وألعاب القوى هي أم الألعاب، وماراثون دبي أصبح يمتلك سمعة عالمية كبيرة، والدليل الأسماء المشاركة، ونحن في مجلس دبي الرياضي حريصون على دعم الحدث. أشكر فريق العمل والقائمين على تنظيم الماراثون، وأتمنى لهم التوفيق في النسخة الجديدة.

وبدوره، قال أحمد الكمالي المنسق العام للماراثون: وضعنا الكثير من العمل والجهد في تنظيم حدث بهذا الحجم، ونحن ممتنون لحكومة دبي لدعمها المستمر وتعاونها، ليستمر السباق في الإثبات أنه حدث له الكثير من المتابعين والمشجعين من نخبة العداءين والعداءات والهواة، ونشكر الداعمين لدورهم الكبير في تنظيم هذا الحدث الضخم.

أرقام جديدة

وبدوره، قال بيتر كونيرتون: ستكون هذه هي المرة العشرين التي نقيم فيها الماراثون في صيغته الحالية، ولا شك أن الرياضيين سيقدمون لنا مرة أخرى سباقاً يستحق المناسبة، وشهد العام الماضي أرقاماً قياسية جديدة في سباقات الرجال والسيدات على حدٍ سواء، في حين كان لدينا سبعة رجال أنهوا السباق في أزمان متقاربة من 2:05 ساعة، وأربع نساء في 2:20 ساعة، وكانت تلك نتائج فريدة في تاريخ الماراثون، وأكدت الجودة العالية في المشاركات في دبي، أما بالنسبة لمسار السباق نفسه، فنحن نشعر بالامتنان البالغ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمساعدته على تنظيم الحدث في قلب جميرا، وبدورها، أعربت رولا أبو منة عن فخر بنك ستاندرد تشارترد، بأن يكون الراعي الرئيس لماراثون دبي للسنة الخامسة عشرة على التوالي.