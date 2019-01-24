كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو على خط الانطلاق

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو السبت المقبل، لتدشن الصالة الرياضية المغلقة في نادي الشارقة الرياضي، وذلك بعد إنجاز أعمال التجديد الشاملة التي خضعت لها الصالة مؤخراً، وتحظى بطولة كأس نائب رئيس الدولة بأهمية خاصة، لتأثيرها بشكل مباشر على مجتمع لاعبي رياضة الجوجيتسو والمهتمين والمتابعين ضمن منافسات الموسم الرياضي 2018 ــ 2019، حيث تعتبر البطولة واحدة من بطولتين محليتين فقط تتيحان للأندية الرياضية على مستوى الدولة، فرصة المنافسة للفوز بواحد من أغلى الألقاب الوطنية، بعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتتيح هذه البطولة للاعبين فرصة استثنائية تمكنهم من اللعب بنظام «الحزام المفتوح بالأوزان»، حيث سيتنافس المشاركون من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت 15، و16، و17 سنة.

بساط التسامح

وتشهد البطولة المرتقبة، الظهور الثالث على التوالي لمبادرة «بساط التسامح» بعد إطلاقه في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو الأسبوع الماضي، وبطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات التي ستقام يوم الجمعة المقبل، وسيحمل البساط الرئيسي للبطولة شعار «بساط التسامح» وذلك تزامناً مع مبادرة عام 2019، عاماً للتسامح، وتأكيداً على ترسيخ الاتحاد لهذا النهج الإنساني الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من قيمه الاستراتيجية.

استعدادات استثنائية

وقال المهندس سليمان عبد الرحمن عبدالله عضو مجلس إدارة نادي الشارقة ورئيس إدارة الألعاب الفردية: بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، تعتبر حدثاً مهماً واستثنائياً في مسيرة اللاعبين والأندية على حد سواء، وهو ما دفعنا للبدء بالتحضيرات مبكراً قبل نحو أسبوعين، وذلك بهدف تحقيق أعلى معاير الاستضافة من حيث توفير الدعم اللوجستي، والتنظيمي، والبروتوكول، وتجهيز مرافق اللاعبين والتنسيق للمواصلات، ومواقف السيارات، وذلك لنتمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة من أعضاء الفرق المشاركة والجماهير، وأشار إلى أن نادي الشارقة الرياضي يفخر بأن تكون بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو أول بطولة تقام في الصالة الرياضية المغلقة بعد إنجاز أعمال تجديدها وتطويرها بالكامل، والتي تسعى إلى توفير أجواء رياضية احترافية ومريحة لجميع الأطراف.

الشارقة جاهز

وأكد المهندس سليمان عبدالله أن فريق نادي الشارقة الرياضي حظي خلال الفترة الماضية بفرصة الاحتكاك المباشر مع لاعبين محترفين محليين ودوليين ضمن منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام، وبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، حيث اكتسب الفريق خبرة واسعة للمنافسة والفوز بهذه البطولة الغالية على قلوب الجميع، وأشار إلى أن نادي الشارقة سيشارك بـ 22 لاعباً مدرجين في جميع الفئات والأوزان بهدف الحصول على أكبر عدد من النقاط والتصنيف العام وبالتالي اعتلاء منصة التتويج.

دور الإعادة

تبنى الاتحاد أسلوباً تحكيمياً مختلفاً يعرف باسم (دور بالإعادة) والذي يضمن للاعبين الخاسرين فرصة العودة للعب مباراة ثانية قبل خروجهم نهائياً، ليتمكنوا من المنافسة على الميدالية البرونزية. وتجدر الإشارة إلى اعتماد اتحاد الإمارات للجوجيتسو، نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة المالية الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بمجموع النقاط التي تم الحصول عليها على مدى جولات البطولة.