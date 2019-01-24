«السباحة» يعتمد مشاركة الفئات الأربع في مسابقاته المحلية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد اتحاد السباحة برئاسة سلطان السماحي مشاركة الفئات الأربع، وهي: أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمون في المسابقات المحلية، وأرسل الاتحاد التعميم للأندية، حيث طلب منهم استمارة تسجيل اللاعبين مستوفاة كل البيانات ومعتمدة بالتواقيع والأختام، وبدأت الأندية بالفعل في تسجيل السباحين والسباحات، وقال عبدالله مبارك الزحمي رئيس اللجنة الفنية إن الاتحاد أقر مشاركة أبناء المواطنات وحملة الجوازات كلاعبين مواطنين من حيث العدد والمشاركات، كما تم السماح للأندية بتسجيل أي عدد من الفئات في مختلف مراحلها العمرية على أن يتم السماح للأندية بمشاركة سباح واحد فقط من فئتي مواليد الدولة والمقيمين في كل مرحلة عمرية، بينما يعامل أبناء المواطنات وحملة الجوازات مثل السباحين المواطنين.