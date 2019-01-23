فريق إنجليزى يعين روبوت مديراً فنياً

المصدر: البيان الإلكتروني

فى سابقة فريدة من نوعها، قررت إدارة نادى وينجت آند فينشلي الذي ينافس فى دوري الدرجة السابعة الإنجليزي تعيين روبوت مديرًا فنيًا جديدًا، وسيتم اختباره فى مباراة وايتهوك المقرر إقامتها 9 فبراير المقبل.

ويعتمد الروبوت على الذكاء الاصطناعي والذى سيقوم بوضع التشكيل قبل المباراة وإجراء التغييرات أثناء سيرها دون تدخل بشرى فى اختياراته، وكأنك تقوم بتفعيل تقنية الاختيار الأوتوماتيكى كما يتم فى ألعاب الفيديو، وفق ما نقل موقع اليوم السابع المصري.

ويتواجد المدرب الجديد داخل صندوق يقوم أحد أعضاء الجهاز الفني باصطحابه إلى التدريبات وغرف خلع الملابس ليقوم باختيار اللاعبين للمبارة وتقييم حالاتهم.

وقال ديف نورمان مدير النادي في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلى ميل": "قررنا اتخاذ تلك الخطوة فى محاولة لإثارة اهتمام الشباب بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة، وسيقوم المدرب الافتراضي بكل ما يقوم به المدرب البشري، ونأمل أن يساعدنا على الفوز فى المباراة المقبلة".

وأضاف مدير النادي أنه تم إنجاز المشروع خلال أسابيع قليلة فقط، تمكن خلالها فريق من العلماء من تطوير نظام ذكاء اصطناعي يمكنه التفاعل مع اللاعبين وتقديم المساعدات التكتيكية أيضًا بمرونة أثناء سير المباريات.