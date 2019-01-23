8 فرق تتنافس على كأس ماكلارين الفضية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عن برنامج الموسم الرياضي 2019، على أن تكون كأس ماكلارين الفضية، باكورة النشاط، وتنطلق بعد غدٍ، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتستمر حتى 8 فبراير المقبل، بمشاركة 8 فرق وبهانديكاب 18 جول، وتضم كوكبة من اللاعبين الأعلى تصنيفاً والألمع بين نجوم اللعبة في العالم، يتنافسون على لقب البطولة التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، طوال السنوات العشر الماضية.

واكتسبت مكانة وسمعة عالميتين وأصبحت أحد أبرز البطولات العالمية ذات التصنيف العالي، وتم الكشف عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة أول من أمس، بفندق الحبتور بالاس بدبي، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ورجل الأعمال محمد خلف الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة ومؤسس البطولة، ورؤساء وممثلي الفرق المشاركة والعديد من المسؤولين والمهتمين.

مراسم القرعة

وقد أجريت مراسم قرعة البطولة، حيث أوقعت فرق غنتوت بقيادة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، والإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والذئاب بقيادة حبتور الحبتور، وأبوظبي بقيادة فارس اليبهوني في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وزيدان بقيادة السعودي عمرو زيدان، ومهرة بقيادة راشد الحبتور، وديزرت بالم بقيادة راشد البواردي، وسيقص شريط مباراة الافتتاح يوم الجمعة المقبل فريقا الذئاب وغنتوت في الثانية من بعد الظهر، ويعقبها عند الرابعة عصراً مباراة الإمارات وأبوظبي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

شكر للرعاية

وتوجه محمد خلف الحبتور، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة والمستمرة للحدث، وقال: تشكيلة الفرق الثمانية المشاركة في الكأس الفضية هذا العام، تضم اللاعبين الأعلى تصنيفاً في دوري البولو العالمي، منهم فاكوندو سولا (المصنَّف 12 عالمياً)، وألفريدو كابيلا بارابوتشي (المصنَّف 27 عالمياً)، وكلاهما لاعبان من فئة 9 هانديكاب.

كذلك أكّد لاعبان من فئة 8 هانديكاب مشاركتهما، وهما أليخاندرو موتزيو (المصنّف 28 عالمياً)، وخوان غريز زافاليتا (المصنَّف 24 عالمياً)، وسواهم من اللاعبين الذين قدِموا مباشرة من بطولة الأرجنتين المفتوحة، ومن جانبه أعرب سعيد حارب عن سعادته بما حققته سلسلة كأس دبي الذهبية من نجاحات لتقفز بها إلى صدارة البطولات العالمية.

مشيراً إلى حرص مجلس دبي الرياضي على دعم البطولات الناجحة وبينها بطولات البولو، منوهاً إلى أن استمراريتها طوال السنوات العشر الماضية وبنفس القوة يؤكد النجاح ويرسخ مكانتها.

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تشمل سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو خمس بطولات: الكأس الفضية (18 هانديكاب)، وكأس بولو ماسترز (10 هانديكاب) تقام من 10 - 15 فبراير، وكأس جوليوس باير (18 هانديكاب) من 18 فبراير - 8 مارس، وكأس تحدّي دبي (18 هانديكاب) من 15 - 30 مارس، وكأس دبي (8-6 هانديكاب) من 2 - 12 أبريل المقبل.