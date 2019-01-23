الصقر «مناور» يحلّق برمز الجير شاهين في كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

توّج «مناور» لعبد الله خلفان بطي القبيسي بشوط الرمز ونال درعاً و200 ألف درهم، في منافسات «الجير شاهين فرخ» المفتوح، ضمن فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي تواصلت أمس لليوم السابع على التوالي بمنطقة الفلاح بالعاصمة أبوظبي.

وجاء الصقر «إم 207» لهزاع محمد المحمود ثانياً، وحضر المنافسات وتتويج الفائزين فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وسلطان المحمود المدير التنفيذي للنادي.

وفي أول أشواط الجير شاهين فرخ للملاك سيطرت صقور سالم بن ناصر الهاجري على المركزين الأول والثاني عبر الصقرين «سويد وغنيم»، وفاز بالشوط الثاني للفئة نفسها، الصقر «طرقاعة» لمخلص سروح الجوعاني، وجاء ثانياً «شواش» لغدير محمد غدير المنصوري.

وتصدر الشوط الثالث الصقر «بي سي أو إس» لمالكه بطي أحمد بن مجرن، وحلّ ثانياً الصقر «6» لغدير محمد المنصوري، وفي أول أشواط منافسات الجير شاهين الجرناس، استطاع الصقر «ياس» لسالم بن ناصر الهاجري خطف المركز الأول، بينما جاء ثانياً «إيه 4» لعلي سعيد سهيل العميمي.

وتوّج «مشيرف» لسالم بن ناصر الهاجري بلقب شوط فئة الملاك مفتوح، وجاء ثانياً «رماح» لمحمد عبد الله الكندي، بينما توّج الصقر «281» لسالم علي المهري المزروعي بلقب شوط الجير شاهين فرخ المفتوح، وحلّ ثانياً «إس 54» لمحمد هلال سالم بن طراف.

وفاز الصقر «خو شمي» لمهرة خلفان بطي القبيسي بلقب الشوط الثاني، وجاء ثانياً «نشمي» لحميد راشد المانع المنصوري، وفي آخر الأشواط خطف «الصيرمي» لعبد الله خلفان بطي القبيسي المركز الأول، وحلّ ثانياً «الذيب» لهزاع محمد المحمود.