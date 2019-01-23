تدشين مهرجان حمدان بن محمد للهجن اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق صباح اليوم، على أرضية ميدان المرموم، مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للهجن العربية الأصيلة، والذي يستمر حتى الثالث من فبراير المقبل، بمشاركة واسعة لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل من دول الخليج العربي، وسيقام خلاله مزاد المرموم السادس للإنتاج الشخصي (ج)، بالإضافة إلى ماراثون اليوم الوطني، ويشهد المهرجان 333 شوطاً، منها 124 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لهجن أبناء القبائل.

وسيكون هنالك ثمانية وعشرون رمزاً مطروحة للتنافس، بواقع ثمانية رموز للأشواط المفتوحة في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وعشرين رمزاً لهجن أبناء القبائل مناصفة بين رموز الأشواط المفتوحة ورموز أشواط الإنتاج.

وتتوزع الرموز إلى اثنتي عشرة كأساً تحت مسمى (كأس ولي عهد دبي) بالنسبة إلى اثنتي عشرة بندقية، وسيكون الخنجر حاضراً في شوطي الزمول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، وبالمقابل سيكون التنافس على أشده على سيف ولي عهد دبي في شوطي الحول المفتوح وهو الرمز الأكبر والأضخم في المهرجان.

سيارات وجوائز نقدية

وسيكون هناك 183 شوطاً يتنافس من خلالها المشاركون على سيارات فاخرة (تويوتا ستيشن، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروز بيك أب)، بالإضافة إلى 122 شوطاً نقدياً، وخصصت جوائز مالية ضخمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في جميع أشواط المهرجان الكبير، ويأتي توزيع أشواط المهرجان بواقع 65 شوطاً في سن الحقاقا بالنسبة لهجن أبناء القبائل، و35 شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و40 شوطاً لأبناء القبائل.

أما في سن الإيذاع فسيقام 31 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و40 لأبناء القبائل، وستكون هناك 29 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و32 لأبناء القبائل، وبالمقابل سيشهد سن الحول والزمول إقامة 61 شوطاً بواقع 29 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و32 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

مزاد وماراثون

ويقيم نادي دبي لسباقات الهجن مزاد المرموم السادس للإنتاج الشخصي (ج) وذلك على هامش المهرجان، وسيقام المزاد على مدار أيام 24 و25 و26 يناير الجاري، وسيخصص المزاد للفطامين المملوكة لهجن أبناء القبائل والتي تنحدر من أفضل وأنقى السلالات في عالم رياضة الآباء والأجداد.

وكشف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن موعد النسخة الرابعة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي ينظمه المركز بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن سنوياً، وسوف تقام النسخة الرابعة من الماراثون هذا العام يوم 2 فبراير، وذلك بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة.

بيرق الناموس

يعد مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، أحد المهرجانات الستة لجائزة بيرق الناموس، والتي تعتبر إحدى أفكار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ينبوع الخير، القائد المحنك والمخطط الاستراتيجي البارع، الذي عبرت فكرته عن رؤية جديدة ونقلة نوعية في مجال منافسات سباقات الهجن، وحظيت باهتمام بالغ لدى الملاك.

وأعطت دفعة معنوية قوية ساهمت في ارتفاع وتيرتها منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها في العام 2018، وهي جائزة سنوية يشارك فيها ملاك الهجن، ويفوز بالبيرق صاحب المجموع الأعلى من النقاط في المهرجانات المعتمدة.

مكارم ولي العهد

وقال علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن النسخة الثانية من المهرجان تقام بالتوجيهات الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي رياضة سباقات الهجن، وقال: سمو الشيخ حمدان بن محمد عودنا على المبادرات الرياضية المتفردة، والمكرمة الحالية ليست بغريبة على شخصه الكريم.

وأضاف: المهرجان سيستمر على مدار 11 يوماً، وستتنافس من خلاله الهجن المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ ولأبناء القبائل، مبيناً أن المهرجان سيشهد إقامة أكثر من 333 شوطاً من سن الحقاقة وحتى سن الحول والزمول.