مهرجان سويحان التراثي يتوج أبطال مزاينة الإبل

المصدر: سويحان - البيان الرياضي

تواصلت اليوم في ميدان سويحان فعاليات النسخة الثالثة عشرة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي ويستمر حتى الثاني من شهر فبراير المقبل، وقام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان راعي المهرجان بجولة تفقدية لفعاليات المهرجان شملت عدة جوانب، استمع خلالها لشرح من اللجنة المنظمة عن سير الفعاليات وشدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمشاركين والزوار وضيوف المهرجان والاهتمام بهم وتذليل كافة العقبات أمامهم وتعريفهم ببرامج المهرجان وفعالياته، وتبادل الأفكار معهم حول التراث والمهرجان وفعالياته، وشهد اليوم الثالث حضور الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، وتم تتويج الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في أشواط مزاينة الإبل المحليات الأصايل لفئة «عزف»، وحصل الفائز الأول على سيارة، بينما نال الفائزون من الثاني وحتى العاشر، مبالغ نقدية تتراوح بين 45 ألفاً إلى عشرة آلاف درهم.

أشواط وأبطال

وفي شوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل» حازت المطية «الشامخة» لمالكها الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان ناموس الشوط وفازت بالسيارة، وجاءت في المركز الثاني «أفعال» من هجن الرئاسة، وحصدت المركز الثالث «مشكورة» لمالكها الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، وفي شوط «أبناء القبائل الفضي» حصلت على ناموس الشوط والسيارة المطية «الدانة» لمالكها راشد علي بالنص المنصوري.

وفي المركز الثاني «قزوين» لمالكها سهيل حمد سالم عنودة العامري، فيما جاءت في المركز الثالث «دولة» لمالكها راشد علي بالنص المنصوري، وتم تتويج الفائزين في شوط «التلاد» حيث جاءت المطية «الكايدة» لمالكها راشد علي بالنص المنصوري في المركز الأول وحازت ناموس الشوط والسيارة، فيما حلت في المركز الثاني «أريام الخليج» لمالكها حمد جابر محمد عمير المنصوري، وفي المركز الثالث «الثريا» لمالكها راشد علي بالنص المنصوري.

حضور مميز للسياح

وقد شكل السياح الأجانب في مهرجان سلطان بن زايد التراثي حضوراً ملحوظاً، حيث تتحرك وفودهم متنقلة بين مختلف الفعاليات، من المزاينة والسوق الشعبي والمحالب، متعرفين على الخصوصية الثقافية لدولة الإمارات، وقالت كولين من نيوزيلندا إنها تزور الإمارات للمرة الأولى، وأكثر ما أدهشها مزيج المعاصرة والأصالة الذي تشاهده في مختلف الأماكن وطريقة حياة الإماراتيين الذين يحتفظون بأزيائهم الوطنية ومأكولاتهم الشعبية، بالإضافة لعمل الكثير من المهرجانات التراثية التي تعتني بإرث إنسان الإمارات وحفظه، ومن جانبها قالت آنا لو من أوكرانيا إن كل شيء في المهرجان مدهش.

1555

تواصلت زيارات طلاب المدارس لفعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، حيث بلغ عددهم منذ انطلاقته قبل ثلاثة أيام «1555» طالباً، زاروا مختلف الفعاليات التراثية، والتعليمية، والفنية، والترفيهية، ولاقت إعجاب الطلبة والمعلمين، لما تحويه من فائدة وقيم إماراتية أصيلة، ترسخ الهوية الوطنية لدى النشء، وبلغ عدد الطلبة الزائرين للمهرجان في يومه الثالث فقط «545» طالباً وطالبة، من مدارس روضة البحر الخاصة، المدرسة الدولية الخاصة، مدرسة الوليد بن عبد الملك، مدرسة السارية للتعليم الأساسي والثانوي، مدرسة الإيمان الخاصة، مدرسة التقدم، مدرسة المهارات الخاصة.