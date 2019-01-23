«البرية» تحصد درع التفوق ببطولة محمد بن زايد لـ«جوجيتسو القوات المسلحة»

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، ختام منافسات بطولة محمد بن زايد آل نهيان للجوجيتسو الثالثة على مستوى القوات المسلحة التي أقيمت في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي.

حضر ختام البطولة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، وعدد من كبار القادة العسكريين.

وفازت قيادة القوات البرية بدرع التفوق العام وبالمركز الأول للبطولة للسنة الثالثة على التوالي، وحصلت قيادة حرس الرئاسة على المركز الثاني، فيما نال المركز الثالث قيادة كلية زايد الثاني العسكرية.

وأقيمت 3 نزالات للجوجيتسو تميزت بالقوة والإثارة والندية بين المشاركين في مختلف الفئات والأوزان، وفاز بالمركز الأول في وزن 77 كغ للحزام الأزرق ناصر البريكي من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بالميدالية الذهبية.

وفي منافسات الحزام الأزرق وزن 110 كغ أحرز اللاعب إبراهيم النقبي من قيادة حرس الرئاسة المركز الأول وفي وزن 69 كغ الحزام الأزرق أحرز المركز الأول ثامر الشامسي من قيادة حرس الرئاسة وأضاف ذهبية مستحقة أخرى.

تتويج

وقام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، يرافقه قائد مركز التربية الرياضية العسكري العقيد الركن سلطان عبدالله أحمد النيادي، بتتويج القيادات واللاعبين الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، كما تسلم اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية، درع التفوق العام للبطولة والمركز الأول، فيما تسلم ممثلو القيادات الفائزة كأس المركزين الثاني والثالث، وتم في الختام التقاط الصور التذكارية لراعي الحفل مع الفائزين.

شكر

وقدم اللاعبون المشاركون في البطولة شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للدعم الذي يحظى به الرياضيون والرياضة في الدولة وبشكل خاص رياضة الجوجيتسو ما أسهم في تطوير هذه اللعبة وعزز انتشارها وممارساتها على نطاق واسع وأسهم بتمكين أبناء الوطن من الوصول إلى منصات التتويج وحصد البطولات العالمية والقارية.

دور

وثمنوا الدور الكبير الذي يقوم به مركز التربية الرياضية العسكري من تنظيم البطولات الرياضية وخاصة منافسات الجوجيتسو ونشرها وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل كل الوحدات العسكرية لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ودعم اللاعبين المتميزين.. مؤكدين أن اللعبة بالرغم من عمرها القصير في الإمارات فإنها استطاعت الوصول إلى العالمية حتى أصبحت الإمارات مقراً لرياضة الجوجيتسو في العالم.

فيلم وثائقي

بدأ حفل الختام بعرض فيلم وثائقي تناول عرضاً لأبرز بطولات الجوجيتسو في القوات المسلحة التي أقيمت خلال العام الماضي، وقدم مدربو شركة بالمز الرياضية عروضاً فنية في مهارات الجوجيتسو والدفاع عن النفس وصنوف القتال المختلفة.