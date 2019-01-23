صالة مبارك بن محمد جاهزة لبطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اكتملت استعدادات صالة مبارك بن محمد الرياضية وبالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو لاستضافة الجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، التي تنطلق منافساتها الجمعة، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبات المواطنات، وتقام الاستعدادات تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

تعزيز

وأعربت شما الغانم، مشرفة صالة مبارك بن محمد التابعة لثانوية أبوظبي للبنات، عن فخرها باستضافة الصالة للبطولة التي تحظى بدعم «أم الإمارات» ومتابعتها المستمرة لتعزيز مسيرة الرياضة النسائية واستقطاب المواهب والكفاءات وتطويرها وتكريمها، وقالت: «حرصت اللجنة المسؤولة عن الصالة الرياضية في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، على تجهيز مرافق الصالة وتوفير المعدات الفنية لتحقيق أقصى درجات الدعم لنجاح البطولة، التي تعتبر واحدة من أغلى البطولات الرياضية المحلية على قلوب اللاعبات الإماراتيات، ويعد الفوز بلقبها، بمثابة إنجاز رياضي مهم في مسيرتهن، كما نفخر بكوننا جزءاً من رحلة التميز الرياضي لدولتنا ».

نخبة

وتستقطب بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات نخبة من أهم لاعبات الجوجيتسو الإماراتيات اللاتي أحرزن العديد من الإنجازات ، أبرزهن بلقيس الهاشمي الفائزة بجائزة الإبداع الرياضي 2019، عن فئة أفضل رياضي ناشئ محلي، وبشاير المطروشي الحاصلة على العديد من الميداليات في بطولات الجوجيتسو المحلية والدولية، وأكد اتحاد الجوجيتسو أن بطولة أم الإمارات تحظى بأهمية كبيرة لدى المجتمع لاقترانها باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ما يسهم في ترسيخ حضور قيمة التسامح السامية في منافسات الموسم الرياضي.

بساط التسامح

تجري منافسات الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات على 5 أبسطة من ضمنها «بساط التسامح» الذي ستتنافس عليه اللاعبات للمرة الأولى، بعد أن أطلقه اتحاد اللعبة للمرة الأولى في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو تزامناً مع إعلان عام 2019 عاماً للتسامح.