«الذكاء الاصطناعي» في «عالمية الأولمبياد الخاص»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت ورشة عمل خاصة بتنظيم الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» حضرها الدكتور يوسف الحمادي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي للأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية، عن أساليب مبتكرة لاستخدام البيانات في البطولة العالمية وطرح حلول لرفع مستويات السلامة وأفضل السبل للوصول بسهولة إلى بيانات الآلاف من الرياضيين والمئات من الفرق والشخصيات الرياضية وجداول المنافسات والملاعب مع تحسين خدمات التنقل وإدارة المركبات المخصصة لنقل الرياضيين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.