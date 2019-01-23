سحب قرعة كأس السلة.. و5 مواجهات في الدوري اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

سحب اتحاد كرة السلة قرعة مسابقات الكؤوس لجميع المراحل السنية في مقر الاتحاد بدبي بحضور عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد ود. منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، ومندوبي الفرق المشاركة في المسابقات المختلفة، وأسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، التي يشارك فيها 10 فرق، عن لقاء الشارقة مع الظفرة والفائز منهما يلتقي بني ياس في الدور الثاني، الذي يلعب فيه أيضاً شباب الأهلي مع العين.

وفي المقابل يلتقي الوحدة مع الجزيرة، والفائز يلتقي البطائح في الدور الثاني الذي يلعب فيه الوصل مع النصر، وقامت اللجنة الفنية بوضع شباب الأهلي على رأس مجموعة، والوصل على رأس المجموعة الأخرى، وتنطلق البطولة 13 أبريل المقبل.

وفي مسابقة كأس الشباب بمشاركة 6 فرق، يلتقي الوحدة مع بني ياس، والفائز منهما يلتقي الشارقة في الدور قبل النهائي، وفي الجهة المقابلة شباب الأهلي مع النصر والفائز منهما يلعب مع الوصل في قبل النهائي.

من جهة أخرى تقام اليوم 5 مباريات في الجولة الثامنة لمرحلة الإياب بالدوري العام للرجال، وتجمع العين مع البطائح، والظفرة مع الوصل، بني ياس مع الجزيرة، والشارقة مع الوحدة وشباب الأهلي مع النصر في لقاء فك الشراكة على المركز الأول.