ساندرا والسعدني يخطفان أضواء دولية الطيران الشراعي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

بداية مثيرة لبطولة الشارقة الدولية الثانية للطيران الشراعي، التي انطلقت أمس، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بمشاركة 70 طياراً، يمثلون 9 دول قدموا لوحات فنية رائعة وسط الجبال التي تعانقت مع رمال الصحراء بجبل الفاية، الذي يعد من أجمل مناطق القفز بالطيران الشراعي «الباراجلايدر» في العالم، وخطفت الفيتنامية ساندرا (36) عاماً المقيمة بالدولة، الأضواء، بسبب عشقها لروح المغامرة، وهي تعمل مرشدة سياحية وتدربت بالدولة منذ 3 سنوات، كما تألق المصري هاني السعدني، الذي يعد واحداً من أمهر الطيارين «من دون محرك» في البطولة، وحل سابعاً العام الماضي.

فهو أيضاً يعمل مرشداً سياحياً ويقيم في الشارقة، وتعلق باللعبة منذ عشر سنوات، وحصل على دورات تدريبية متقدمة في كل من سويسرا والهند، ويصف مسرح البطولة مقابل جبل الفاية بأنه جنة «الباراجلايدر» في الإمارات، وأكد عبيد المنصوري مدير البطولة أن نظام البطولة يمنح الطيار 7 قفزات على أن تحذف النتيجة الأقل لتحتسب أفضل ست قفزات من صفر إلى 5 أمتار، على أن يصعد الطيار إلى قمة الجبل في نقطة القفز المحددة للإقلاع وفق تسلسل الترتيب الزمني المعد من اللجنة المنظمة.