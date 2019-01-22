النصر وشباب الأهلي يواصلان صدارة السلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حقق النصر فوزاً مهماً في دوري رجال السلة، بفوزه على الشارقة101-87 في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر، وانتهت فتراتها 23/ 21، 29/ 20، 22/ 27، 27/ 19 لصالح النصر الذي حافظ على تواجده في صدارة الدوري مشاركة مع شباب الأهلي، وفي مباراة ثانية فاز شباب الأهلي دبي على ضيفه بني ياس 117-74 وانتهت فتراتها 29/ 21، 33/ 15، 27/ 20، 29/ 18 لشباب الأهلي.

كما فاز الوصل على ضيفه الوحدة 110-80، وانتهت فتراتها 30/ 17، 18/ 20، 28/ 27، 34/ 16 للوصل، وفاز الجزيرة على مضيفه العين 97-71 في المباراة التي جرت على الصالة النهيانية وأسفرت فتراتها عن النتائج 18/ 20، 30/ 14، 29/ 19، 20/ 18، وفاز البطائح على الظفرة 63-58 وانتهت فتراتها 14/ 18، 16/ 11، 16/ 15، 17/ 14 في المباراة التي جرت على صالة المعمورة.