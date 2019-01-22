الإمارات تتسلم شعلة ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية 28 فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحددت الساعة الخامسة من مساء 28 فبراير المقبل، موعداً لتسلم الإمارات الشعلة الأولمبية، في مطار أبوظبي الدولي، معلنة، بدء العد التنازلي لانطلاق الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبي 2019 والذي يقام من 14 - 21 مارس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعلة الأولمبية هي من المراسيم الرئيسية في الألعاب الأولمبية.

وترمز الشعلة إلى انتقال مبادئ وقيم فكرة الأولمبياد من اليونانيين القدماء إلى العالم الحديث، ويتم عادة حمل الشعلة من مدينة اوليمبيا في اليونان، ويستغرق حملها ونقلها إلى المدينة المضيفة، أسابيع أو أشهراً، قبل إشعال الشعلة الرئيسية في ملعب الافتتاح.