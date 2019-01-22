طرفا نهائي كأس أقوياء اليد يتحددان الليلة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يتحدد مساء اليوم، طرفا المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، من خلال ما ستسفر عنه نتيجة مباراتي نصف النهائي، التي تشهدهما صالة نادي الشارقة، الأولى تنطلق في الساعة الخامسة، وتجمع فريق شباب الأهلي متصدر المجموعة الأولى مع فريق النصر وصيف المجموعة الثانية، وتعقبها في السابعة والنصف، المباراة الثانية ويلتقي فيها فريق الشارقة صاحب الضيافة ومتصدر المجموعة الثانية مع فريق الوصل ثاني المجموعة الأولى، وهما مواجهتان بالتأكيد ساخنتان، لا تقبلان أنصاف الحلول ولا مجال للتعويض، حيث لابد من فريقين فائزين، يصلان إلى المشهد الأخير، يتطلعان إلى معانقة اللقب الغالي، يوم الجمعة المقبل، حيث النهائي المرتقب، ويسبقه لقاء الفريقين الخاسرين ويلعبان على تحديد المركزين الثالث والرابع.

شباب الأهلي والنصر

واللقاء الأول هو ديربي خاص جداً يجمع بين شباب الأهلي والنصر، والطرف الأول هو بطل المسابقة الموسم الماضي، والذي يطمح لمواصلة مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والفوز به للمرة الثانية على التوالي، علماً بأنه جمع العلامة الكاملة في الدور الأول وتصدر مجموعته الأولى بجدارة، ويعول مدربه الوطني خالد احمد على كوكبة نجوم فريقه أصحاب الخبرات بقيادة عيسى البناي ووحيد مراد وعبد الله أحمد إلى جانب العديد من العناصر الشابة.

لكنه يصطدم اليوم بفريق عنيد ومنافس قوي، وهو النصر، الذي يطمح بدوره، لإيقاف زحف حامل اللقب، وبلوغ النهائي، ويقود العميد المدرب التونسي وليد بن عمر، والذي سيعتمد على لاعبي الخبرات أمثال وليد إبراهيم ورحمة غالب والاخوين شهاب وفيصل غلوم، ويذكر أن لقاء الفريقين في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الإمارات هذا الموسم، جاء لمصلحة شباب الأهلي 22/20، فهل يؤكد تفوقه اليوم أم للعميد رأي آخر؟.

الشارقة والوصل

وفي المباراة الثانية، ينشد الملك الشرقاوي وهو يلعب على أرضه ووسط جماهيره، تجاوز ضيفه الامبراطور الوصلاوي، وتأكيد فوزه العريض في الدور قبل النهائي بكأس الإمارات 28/17، مع إدراكه بأن لقاء اليوم سيخوضه بعناصره المواطنة فقط وفقاً للائحة المسابقة، وسيعول الجزائري صالح بو شكريو مدرب الشارقة على خبرة كل من عبد الله طرار وطارق حسن وبلال مال الله وأحمد هلال، وفي المقابل سيسعى الوصل لرد الاعتبار، من منافسه في معقله، وبلوغ النهائي، وسيعتمد مدربه الجزائري محمد معاشو، على عناصره من أصحاب الخبرات أمثال عبد الله الصفار وخالد رمضان ومحمد الطي ومبارك مسعود.

مشوار

تصدر شباب الأهلي المجموعة الأولى بـ 12 نقطة، واحتل الوصل الوصافة 9 نقاط بفارق الأهداف عن العين، بفوزه على الوحدة وبني ياس وتعادله مع الزعيم، وخسارته أمام شباب الأهلي، وتصدر الشارقة مجموعته الثانية بـ8 نقاط بفارق الأهداف عن النصر من فوزين وتعادل، وجاء النصر وصيفاً بالفوز على الجزيرة والظفرة.