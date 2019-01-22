فتيات تايكواندو الشارقة وصيفات بطولة الإمارات المفتوحة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حصل فريق الفتيات للتايكواندو بنادي الشارقة الرياضي، على المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو (إناث)، التي استضافتها صالة نادي الشارقة مؤخراً، على مدى يومين، حيث حصل فريق النادي بشكل عام، على 29 ميدالية ملونة، منها 7 ذهبية و8 فضية و14 برونزية.

وشهد ختام البطولة، المهندس سليمان عبد الرحمن عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإسماعيل علي حماد الصابري عضو مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، رئيس لجنة المسابقات، وعدد من أعضاء وإداريي الأندية.

وأشاد عبد الله حاتم المدير الفني لتايكواندو الشارقة، بأداء فريق الفتيات بالنادي، بعد الأداء والنتيجة التي حققنها، وقال حاتم: الامر الجيد أننا خرجنا بفوائد جمة، وكذلك عرفنا أماكن القصور في الفريق بجميع فئاته.