الشارقة تحتضن كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق السبت المقبل الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، والتي ستقام في نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 11 نادياً على مستوى الدولة، والتي رفعت وتيرة الاستعدادات للمشاركة في أعقاب النجاح المبهر الذي حققته انطلاقة البطولة في نسختها الأولى بأبوظبي خلال نوفمبر الماضي.

حيث يسعى نادي العين للحفاظ على صدارة الترتيب العام، وتوسيع الفارق مع وصيفه نادي الوحدة، ونادي الجزيرة الذي حل في المركز الثالث، قبل الوصول إلى الجولة الثالثة التي ستقام 2 مارس المقبل بدبي، ويعتبر كأس نائب رئيس الدولة واحداً من بطولتين محليتين فقط تتيح للأندية الرياضية على مستوى الدولة، فرصة خوض غمار المنافسة للفوز بواحد من أغلى الألقاب الوطنية، بعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

فرصة استثنائية

وتتيح هذه البطولة للاعبين فرصة استثنائية تمكنهم من اللعب بنظام «الحزام المفتوح بالأوزان»، حيث سيتنافس المشاركون من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15، و16، و17.

كما تبنى اتحاد الجوجيتسو أسلوباً تحكيمياً مختلفاً يعرف باسم (دور بالإعادة) والذي يضمن للاعبين الخاسرين فرصة العودة للعب مباراة ثانية قبل خروجهم نهائياً ليتمكنوا من المنافسة على الميدالية البرونزية، واعتمد الاتحاد، نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة المالية الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بمجموع النقاط التي تم الحصول عليها على مدى جولات البطولة.

أهم البطولات

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد: تحمل هذه البطولة اسماً يجعلها واحدة من أهم البطولات المحلية، إذ إنها تتيح للمشاركين فرصة إثبات أنفسهم على ساحة الجوجيتسو في الدولة، عبر تمكين اللاعبين من حملة الأحزمة المختلفة للتنافس بهدف نيل واحد من أغلى الألقاب الوطنية، وليساعدهم على كسب المزيد من الخبرة نحو المنافسة على ألقاب دولية يرفعون من خلالها راية دولة الإمارات عالياً فوق منصات التتويج.

وأضاف الظاهري: يحرص الاتحاد باستمرار على تنظيم البطولات التي تركز على تعزيز المنافسة بين الأندية المحلية، ما يسهم في استكشاف المزيد من المواهب الوطنية وتقديم الرعاية والدعم الذي تحتاج إليه، وتسليط الضوء على الأبطال المؤهلين للانضمام لمنتخب الدولة، نحو تعزيز مكانة رياضة الجوجيتسو على الساحة الرياضية، وبناء جيل قوي يتمتع بمهارات رياضية مرموقة كتلك التي يمتلكها محترفو الجوجيتسو.

بساط التسامح

وسيحمل البساط الرئيسي للبطولة شعار «بساط التسامح» الذي أطلقه اتحاد الإمارات للجوجيتسو الأسبوع الماضي في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، وذلك تزامناً مع مبادرة عام 2019، عاماً للتسامح.

وقال الظاهري: سيزين بساط التسامح منافسات البطولة، ونحن فخورون بالحماسة ومشاعر الفخر التي يضيفها هذا البساط إلى الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك بالنظر إلى تقاطع قيمة التسامح مع جميع قيم رياضة الجوجيتسو التي يتحلى بها اللاعبون والمدربون والجماهير على حد سواء، باعتبارها قيمة استراتيجية رسختها هذه الرياضة العريقة على مر السنين.

عودة

عبّر اللاعب ثامر الشامسي المشارك في فئة الحزام الأزرق لوزن 69 كيلو جراماً، عن مدى حماسته للمشاركة في هذه البطولة، باعتبارها واحدة من أكثر البطولات جدية، فضلاً عن كونها ستمكنه من معرفة مستواه عند خوض المنافسة مع لاعبين من فئة الحزام الأسود والبني، وهو الأمر الذي سيحفزه على كسب المزيد من الخبرة وصقل مهاراته.