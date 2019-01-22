سفيتولينا تعود إلى «تنس دبي».. وعينها على اللقب الثالث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعود نجمة التنس الأوكرانية إلينا سفيتولينا إلى دبي، للدفاع عن لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق 17 فبراير المقبل، على استاد السوق الحرة، وتشارك فيها تسع من المصنفات العشر الأُول في العالم، وتتطلع المصنفة السابعة عالمياً إلى انتزاع لقبها الثالث على التوالي، لتصبح أول لاعبة في تاريخ البطولة، تفوز باللقب لثلاث سنوات متتالية.

وتُوجت سفيتولينا بلقب دورة دبي 2017 عقب تغلبها في النهائي على الدنماركية كارولين فوزنياكي، بطلة دبي السابقة، وخاضت في 2018 مواجهات قوية للدفاع عن لقبها، وضربت موعداً في النهائي للقاء صعب مع الروسية داريا كازاتكينا، التي قدمت في دبي العام الماضي، عروضاً قوية فازت خلالها على أسماء كبيرة، لكن سفيتولينا حافظت على لقبها وأحرزته للمرة الثانية على التوالي.

العودة إلى دبي

وقالت سفيتولينا: خضت نهائي العام الماضي، تحت ضغط كبيرلأني كنت في طريقي لدخول قائمة المصنفات العشر الأُول للمرة الأولى، وكان الفوز هنا إنجازاً كبيراً بالنسبة لي، منحني ثقة كبيرة ودفعة قوية بقية الموسم، وأحب العودة إلى دبي والمنافسة فيها، التسوق هنا رائع، والطقس جميل، وأجواء الملعب الرئيسي رائعة، وظروف اللعب ممتازة.

وأنا سعيدة باللقب لأنه يمنحني ثقة عالية، وأحاول التركيز على ماينبغي عمله عندما أدخل أرض الملعب، وتمكنت سفيتولينا بعد أسابيع قليلة من فوزها الثاني في دبي من انتزاع لقب بطولة روما، عقب إنزالها الهزيمة بـ كازاتينكا وكيربر مجدداً، وكذلك تغلبها في النهائي على سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً.

وأضافت إلى ذلك الإنجاز وصولها إلى نصف نهائي بطولة مونتريال، وربع نهائي أربع بطولات قبل أن تنهي موسمها بتتويجها بكأس البطولة الختامية لمحترفات التنس في سنغافورة.

إجهاد ذهني بدني

وبالرغم من أسلوب حياتها الذي يبدو عليه الترف والجاذبية، عانت سفيتولينا من الإجهاد الذهني والبدني في نهاية موسم، غير أنها وجدت الحل للتغلب عليه، حيث قالت: أحاول دوماً أخذ فترات استراحة قصيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أحاول الذهاب إلى أماكن أخرى لا أرى فيها ملاعب التنس، وهذا شيء مهم بالنسبة لي، وعندما أحظى باستراحة لمدة يومين، أسافر فيهما إلى أسبانيا أو فرنسا لأستعيد حيويتي، وهذا يساعدني كثيراً.

أقوى المنافسات

وقال صلاح تهلك، مدير البطولة: إن الفوز الذي حققته سفيتولينا العام الماضي أعطاها دفعة قوية لتقديم موسم رائع، والذي اختتمته بإنجاز كبير عندما أحرزت واحداً من أكبر ألقاب الكرة الصفراء وهي البطولة الختامية لمحترفات التنس، وبالتأكيد ستكون من أقوى المنافسات على لقب دبي مجدداً، رغم التحديات الكبيرة التي تنتظرها من قائمة تضم معظم المصنفات العشر الأُول في العالم.

ومن جانبه، أشاد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بموهبة سفيتولينا المميزة التي مكنتها من الدفاع عن لقبها، متجاوزة جميع الضغوطات التي تعرضت لها العام الماضي، وأضاف: أمام سفيتولينا اليوم تحد آخر، وهو أن تصبح أول لاعبة في مسيرة دولية دبي لتنس السيدات، على مدى 19 سنة، تفوز باللقب للسنة الثالثة على التوالي.