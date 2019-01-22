«106» يحلق برمز كأس رئيس الدولة للصقور في الشوط الأول

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

تواصلت بنجاح أمس، منافسات اليوم السادس من فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي تقام حالياً بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، وينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمشاركة 289 صقاراً، ويبلغ إجمالي جوائزها 27 مليون درهم، وأقيمت منافسات أمس، لفئة العامة ملاك عبر 10 أشواط، حيث أحرز الصقر «106» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري رمز الشوط الأول المخصص للجير تبع للفرخ، في فئة العامة ملاك، لينال جائزة 200 ألف درهم ودرع.

وفاز بالشوط الثاني للفرخ في فئة العامة ملاك الصقر «إيه 3» لعلي سعيد سهيل العميمي، وحصل على سيارة ودرع، وفي الشوط الثالث للفئة نفسها حل «رقيط» لسلطان راشد آل مانع المنصوري في الصدارة، وحصل على سيارة ودرع، فيما جاء في الوصافة «انس» لمالكه أنس علام الطندري.

منافسات الجرناس

وأحرز الصقر «جي 6» لخلف خميس حمد المزروعي لقب الشوط الأول في منافسات الجرناس للعامة ملاك وحل ثانياً «باكو» لطارق عبيد حسن، وحلق «الموس» لسلطان راشد مانع المنصوري بلقب الشوط الثاني للجرناس، فيما كانت الوصافة من نصيب «231» لمنصور أحمد بن الشيخ مجرن.

فئة العامة مفتوح

وخصصت اللجنة المنظمة الأشواط الخمسة التالية لفئة العامة مفتوح، إذ أحرز الصقر «حاضر» لسعود راشد علي راشد المزروعي الرمز وحصل على 200 ألف درهم، وفي الشوط الأول للفرخ لهذه الفئة توج «المين» لحميد راشد أحمد المانع المنصوري باللقب، وحصل على سيارة ودرع.

وأما الشوط الثاني للفرخ للعامة مفتوح، فتوج بلقبه «لوقيشي» لعبد الله خلفان بطي سالم القبيسي، وحصل على سيارة ودرع، وفي آخر أشواط فئة العامة المفتوح والمخصص للجرناس توج الصقر«أف 1» لمبارك سالم المرر بالمركز الأول.