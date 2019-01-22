بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح» تنطلق السبت

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

اكتملت في عجمان كافة الترتيبات لانطلاقة النسخة الثالثة لبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح»، السبت المقبل، في منطقة الحليو، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة كبيرة من الصقارين الشباب المواطنين المتخصصين بهذا النوع من الرياضات التراثية، التي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وتتناقلها الأجيال بكل فخر واعتزاز.

وتضم فئات البطولة فئة الفرخ للعامة بواقع 4 أشواط رئيسية، وهي: بيور جير، وجير تبع، وجير شاهين، وقرموشة جير، كما سيتم إقامة شوط للناشئين في فئتي تبع وحش وربي، وبدأت اللجنة المنظمة التسجيل للبطولة قبل يومين.

أحدث التجهيزات

وقال أحمد راشد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة: «إن البطولة تقام بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتحت رعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس نادي عجمان». وأشار الشامسي إلى أن اللجنة المنظمة حرصت في هذه النسخة على إضافة أحدث وأفضل التجهيزات، التي تواكب نجاحات العام الماضي.

الأولى من نوعها

وقال الشامسي: «تعتبر بطولة راشد النعيمي للصيد بالصقور الأولى من نوعها في إمارة عجمان، واستمرارها للعام الثالث يعزز من كونها موروثاً اجتماعياً وثقافياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بدولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخ المنطقة عموماً».

وأعرب عن تقديره لجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث؛ للتعاون في إدارة وتنظيم البطولة، لاسيّما أن المركز ينظم ويقيم بطولات فزاع للصيد بالصقور قرابة عقدين من الزمن، الأمر الذي ساهم في نجاح فعاليات النسختين الأولى والثانية من البطولة، إذ يعتبر الدعم الذي يقدمه المركز تأكيداً لأهمية تكاتف الجهود للحفاظ على الموروث الشعبي.