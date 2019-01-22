«دولية الطيران الشراعي» تنطلق بجبل الفاية اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات بطولة الشارقة الدولية الثانية للطيران الشراعي «البارقليدينج»، اليوم، بمخيم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية بمنطقة المليحة، مقابل جبل الفاية بالشارقة، وتستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة أكثر من 70 طياراً، يمثلون 9 دول، هي السعودية والبحرين ومصر والهند والعراق وباكستان وبلغاريا وبولندا، والإمارات المضيفة.

وقد تحول مخيم الاتحاد في جبل الفاية بالشارقة خلال الأيام الماضية، إلى ما يشبه خلية النحل بسبب التحضيرات، وقد حرص نصر النيادي رئيس الاتحاد، على متابعة تدريبات الطيارين، وكافة الترتيبات لحظة بلحظة، ووضع اللمسات الأخيرة لاستضافة الحدث.

وقد وجهت اللجنة المنظمة للبطولة، الدعوة إلى كبار المسؤولين عن الحركة الرياضية والشبابية، ولمديري الدوائر، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، لحضور حفل الافتتاح الرسمي، وجانب من المنافسات، ووجّه نصر النيادي، الشكر والعرفان إلى قيادة الشارقة، لدعم ورعاية الرياضة والرياضيين بصفة عامة، والرياضات الجوية بصفة خاصة.

وأكد النيادي أن البطولة تحظى بموافقة الاتحاد الدولي، وسيطبق فيها اللوائح والقوانين الدولية، وأشاد النيادي بالتعاون المثمر والبناء من قبل مجلس الشارقة الرياضي والدوائر المحلية والاتحادية بالشارقة.

مؤكداً حرص الاتحاد، وبتضافر جهود الجميع على مضاعفة النجاحات التي تحققت في النسخة الأولى العام الماضي، مشيراً إلى أن الموقع الحالي لا يضاهى من حيث خلفية القفز والطيران والمناظر الطبيعية، والذي سيسهم في جمالية المنافسات، إلى جانب الإثارة والمغامرة، ويسهم في تعزيز النجاحات المتوقعة.