تقنيات جديدة في تغطية «دبي ريسينغ» لمهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت قناة دبي ريسينغ عن مواكبتها فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، في نسخته الثانية، بتقنيات رقمية جديدة وخطة متكاملة، وينطلق الحدث الكبير تحت رعاية سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، غداً ويستمر حتى 2 فبراير المقبل، في منطقة المرموم لسباقات الهجن.

وأكد أحمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، ومن خلال قناة دبي ريسينغ أعد خطة متكاملة لمواكبة الحدث الرياضي والتراثي المهم، تسبق النقل المباشر عبر التغطية الميدانية من منطقة المرموم، وقال: «دبي ريسينغ» أعدت فريق عمل للتغطية المباشرة، من خلال ما يزيد على 90 فنياً بمشاركة مذيعي القناة وفرق العمل الإعلامية والفنية في تلفزيون دبي بقنواته وإداراته المتعددة، إلى جانب مجموعة البرامج الخاصة والإعلانات التلفزيونية والفواصل الخاصة برؤية تلفزيونية متجددة تليق بالحدث المهم.

أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن «دبي ريسينغ» ستقوم بنقل مباشر للسباقات بجانب تغطية المزادات على الهواء مباشرة أيام 24 و25 و26 الجاري عبر حلقات «مزاد المرموم».

ودعا عبد الرحمن أمين، الجمهور لمتابعة المهرجان التراثي الكبير، والاستمتاع بمواكبة قنوات دبي ريسينغ للحدث ومتابعة البرامج المصاحبة ابتداء من اليوم عبر بث حلقات خاصة من برنامج «أهل الهجن» من تقديم هيثم الحمادي وإخراج عبد الله وادي، بجانب برنامج «ساعة الصفر» من إعداد محمد سالم وهمام الطوخي، وتقديم عصام الخامري وعبد الرزاق محمدي.

من جهة أخرى، تقوم إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، بمواكبة المهرجان عبر تغطية رقمية لحظية بالإضافة إلى خدمة البث الحي عبر الموقع الإلكتروني لقنوات دبي ريسينغ وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.