ركن التواصل الاجتماعي واجهة إعلامية مميزة

المصدر: سويحان - البيان الرياضي

يعتبر الركن المخصص للتواصل الاجتماعي في السوق الشعبي، واجهة إعلامية مميزة لنقل فعاليات المهرجان ونشاطاته وبرامجه في بث مباشر، عبر 11 منصة من وسائل التواصل. وأوضح راكان فرج العرياني رئيس لجنة التواصل الاجتماعي في المهرجان، أن أولى المهام تتمثل في تنظيم فقرة التواصل الاجتماعي على المسرح المكشوف بالسوق الشعبي، وتشتمل على مسابقات ثقافية وتراثية، ، وتقديم جوائز مالية وعينية .

وأضاف: نركز بشكل رئيس على نقل فعاليات المسابقات الرئيسية في المهرجان، وبخاصة المزاينة، المحالب، السلوقي العربي، سباق الإبل التراثي، كما ننشر بثاً مباشراً للفعاليات المصاحبة مثل عربات الطعام ، مكشات سويحان، خيمة التسامح، خيمة الاستعلامات،ما يعكس صورة وافية عن المهرجان. يستقبل مجلس الضيوف بالمهرجان المئات من الزوار والسياح،ويعيش الجميع في تاريخ حياة البداوة التي كانت سائدة في الماضي.