غلق باب التسجيل في «نصف ماراثون رأس الخيمة» اليوم

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

تواصل إمارة رأس الخيمة استعداداتها لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من «نصف ماراثون رأس الخيمة»، والذي سينطلق يوم 8 فبراير المقبل، وسيتم إغلاق باب التسجيل في الحدث السنوي المرتقب اليوم، ويضم الحدث مساراً جديداً للسباق في موقعه الجديد في جزيرة المرجان، مما يتيح للمشاركين فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلّابة المحيطة بهم.

وأما سباقات «ميني ماراثون»، الفئة الجديدة التي صممت خصيصاً للعائلات والمتسابقين الأصغر عمراً والعائلات، تضم مساراً يمتد على مسافة 2.3 كم للمشاركين الصغار من عمر 7 إلى 12 عاماً، وسباق «تيينز داش» لمسافة 5 كم مخصص للمتسابقين من عمر 11 إلى 17 عاماً، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك سباقان آخران مخصصان لإشراك جميع أفراد العائلة.