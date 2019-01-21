لاوري يتصدر «غولف السباق إلى دبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتلى الأيرلندي شاين لاوري صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعدما توج بلقب بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ليرفع رصيده إلى 1,165 نقطة وضعته في المركز الأول لقائمة لاعبي هذا الموسم.

وتألق لاوري على مدار أيام البطولة الأربعة في أبوظبي التي شهدت رفع قيمة الجوائز المالية إلى 7 ملايين دولار هذا الانضمام بعد الانضمام إلى سلسلة «رولكس» الحصرية، ورفض الأيرلندي الاستسلام أمام المقاومة القوية من الجنوب أفريقي ريتشارد ستيرن، واستفاد من بداية مشواره القوي حينما دشن المنافسات بتحقيق 9 ضربات تحت المعدل، لينهي البطولة بمجموع 18 ضربة 18 تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربة واحدة عن ستيرن.