70 طياراً في دولية الشارقة للطيران الشراعي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

أعلن نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن كافة الاستعدادات قد اكتملت لانطلاق بطولة الشارقة الدولية الثانية للطيران الشراعي، والتي ينظمها الاتحاد تحت شعار «عام التسامح»، بمشاركة نحو 70 طياراً يمثلون أكثر من 17 دولة خليجية وعربية وآسيوية وأوروبية، وتحتضنها منطقة الفاية في الشارقة وتقام خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى السادس والعشرين من شهر يناير الجاري، وتحظى برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

شكر وتقدير

ووجه النيادي رئيس الاتحاد الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لرعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين وللبطولة، كما وجه الشكر إلى ديوان سمو حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي وشركة ميديا لاند إحدى الرعاة الرئيسين والمسوقين للبطولة، ولكافة وسائل الإعلام الشركاء الرئيسين في النجاح. وأوضح نصر النيادي أن هذه البطولة تأتي في باكورة نشاط الاتحاد في عام التسامح، وتقام في منطقة مليحة «جبل الفاية» على مدار 5 أيام، مشيراً إلى أن البطولة تقام للمرة الثانية في الشارقة وفي مكان يعد الأفضل في العالم لرياضة الطيران الشراعي.