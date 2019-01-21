بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، رعاها الله، تنطلق يوم الجمعة المقبل الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، ضمن الموسم الرياضي 2018 – 2019، والتي ستقام في أبوظبي بصالة مبارك بن محمد الرياضية.

ونجحت البطولة في نسخها السابقة بترسيخ مكانتها كمنصة رياضية نسائية مخصصة للسيدات فقط، في ممارسة رياضة الجوجيتسو ضمن أجواء نسائية بحتة، إذ تقتصر المنافسات على مشاركة اللاعبات الإماراتيات فقط، كما يعمل على التحكيم فيها طاقم نسائي، وطواقم طبية وفنية من السيدات جرى تخصيصهن لتقديم الدعم حصراً لهذه البطولة الاستثنائية.

بساط التسامح

وستستضيف بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات «بساط التسامح» للمرة الثانية خلال العام 2019، بعد إطلاقه الجمعة الماضية في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، لتشعل حماسة اللاعبين للتنافس على هذا البساط، الذي أطلق تزامناً مع إطلاق عام 2019.. عاماً للتسامح.

وأشار اتحاد اللعبة إلى أن مبادرة «بساط التسامح» تنسجم مع قيم رياضة الجوجيتسو، التي تتبنى نهج التسامح، وتسعى إلى تعزيز حضوره وترسيخه كقيمة استراتيجية للاعبين وجميع الأطراف المعنية. وأكد الاتحاد أن بطولة أم الإمارات تحظى بأهمية كبيرة لترسيخ حضور هذه القيمة السامية في منافسات الموسم الرياضي، واقترانها باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

دور رئيس

من جانبها، قالت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تلعب المرأة اليوم دوراً رئيسياً على الساحة الرياضية يزيد من فخرنا بها وبإنجازاتها، إذ أثبتت تميزها الرياضي بتسجيلها إنجازات مشرفة على الصعيدين المحلي والدولي، وهذا ما برهنت عليه اللاعبة بلقيس الهاشمي بفوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن فئة أفضل رياضي ناشئ محلي، ما يحفزنا على مواصلة السعي لتوفير البيئة الملائمة للمرأة وتمكينها من إثبات نفسها على الساحة الرياضية». وأضافت: «إن تنظيم بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات تتيح للمرأة إمكانية ممارسة رياضة الجوجيتسو والإبداع فيها بحرية».

مكانة خاصة

من جهتها، قالت اللاعبة الإماراتية بلقيس الهاشمي التي ستشارك في البطولة: «إن منافسات أم الإمارات لها مكانتها الخاصة لدى جميع اللاعبات، إذ إنها تختلف عن باقي البطولات لأنني أستطيع من خلالها أن أمارس فيها رياضة الجوجيتسو في أجواء نسائية مليئة بروح المنافسة والحماسة».

وأضافت: "أشجع جميع الفتيات من مختلف الفئات العمرية على ممارسة رياضة الجوجيتسو، إذ أنها تحفز الذهن وتقوم النفس وتساعدهن على التحلي بالانضباط والصبر والثقة بالنفس، وكذلك تمكن الفتيات من التمتع باللياقة البدنية والصحة". وبدورها قالت رئيسة لجنة التحكيم روزاليندا فيريرا: «إن بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات توفر للفتيات الإماراتيات بيئة مريحة لخوض المنافسات الحماسية في رياضة الجوجيتسو، وهي خطوة رائعة لزيادة إقبال الفتيات على تعلم رياضة الجوجيتسو، إذ إنها تتيح لهم القدرة على المنافسة الشريفة التي تمكنهم من كسب مهارات الدفاع عن النفس والتحلي بالثقة بالنفس والانضباط».

الجولة الأولى

تميزت الجولة الأولى في سبتمبر من العام الماضي بأول مشاركة على الإطلاق للاعبات فريق نادي رأس الخيمة النسائي للجوجيتسو، وتألقت لاعبات رأس الخيمة ونجحن في حصد عدد من الميداليات الملونة، كما شهدت المنافسات إقبالا جماهيريا واسعا من السيدات، ما بين الأمهات والمدربات والصديقات.

وتعتبر بطولة «أم الإمارات» ثاني المنافسات التي يجري تنظيمها في العام 2019 ضمن الموسم الرياضي 2018 – 2019، بعد بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، وتليها الجولة الثانية من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في 26 يناير، فيما تقام بطولة التحدي للجوجيتسو في الفترة من 7 – 9 فبراير بأبوظبي، وتليها بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو يومي 22 و23 فبراير. وفي مارس، سيقام نهائي كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في الثاني من مارس، تليه الجولة الثالثة من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو في 29 مارس، فيما يختتم الموسم الرياضي منافساته بالجولة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في 30 مارس.

رعاة وشركاء

جاءت الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، برعاية العديد من الشركاء الاستراتيجيين ودعم وسائل الاعلام الذين كان لهم دور كبير في نجاح المواسم السابقة، وسيكون لهم الدور الأعظم في إتمام الموسم الجديد وتحقيقه الانتصارات والانجازات كما المواسم التي سبقته.

ومن أهم الشركاء الاستراتيجيين لموسم الجوجيتسو الجديد 2018 – 2019 ، شركة أبوظبي للإعلام وهي الشريك الإعلامي الرسمي، وبالمز الرياضية وهي الشريك الاستراتيجي، وشركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية، إلى جانب بريمير موتورز ولاند روﭬر شريكا السيارات الحصريين، وقنوات أبوظبي الرياضية وهي القناة الرياضية الرسمية ومصرف أبوظبي الإسلامي وهو الشريك الماسي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية وهي شريك الطاقة، والشريك الحكومي المتمثل بوزارة الداخلية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وهي شركة الرعاية الصحية، إلى جانب الشركاء الذهبيين والمتمثلين بدولفين للطاقة، وآفاق الإسلامية للتمويل، والمسعود للسيارات، وكافالو، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية، والإمارات العالمية للألمنيوم ودائرة الثقافة والسياحة، هذا إلى جانب الشركاء الداعمين والمتمثلين بمجلس أبوظبي الرياضي ودائرة التعليم والمعرفة، والشريك الفضي وهو مجموعة الصقر المتحدة وجريدة الاتحاد وهي الجريدة العربية الرسمية.

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تتألف بطولة أم الإمارات من ثلاث جولات ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، حيث من المقرر انعقاد الجولة الثالثة في 29 مارس، فيما تشهد البطولة منافسات اللاعبات على خمسة أبسطة.